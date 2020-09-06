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Газета.Ru
Газета.Ru

ОПЕК назвала героями российских нефтяников

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российских нефтяников за участие в соглашении о сокращении добычи нефти и назвал их труд героическим, следует из письма Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
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