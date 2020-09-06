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Газета.Ru
Газета.Ru

ОПЕК назвала героями российских нефтяников

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российских нефтяников за участие в соглашении о сокращении добычи нефти и назвал их труд героическим, следует из письма Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
ТАСС05:19
Подробнее о событии
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ОПЕК назвала российских нефтяников невоспетыми героями

RuNews24.ru08:39
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Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников «невоспетыми героями»

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В ОПЕК отметили героизм российских нефтяников

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Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями

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Генсек ОПЕК назвал «невоспетыми героями» российских нефтяников

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Глава ОПЕК назвал российских нефтяников героями

ИА Красная Весна05:55
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ОПЕК назвала героями российских нефтяников

Газета.Ru05:17

Путин прокомментировал спор с Гергиевым о концертах во время пандемии

Президент России Владимир Путин объяснил, почему возразил худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву в дискуссии о возможности возобновления концертной деятельности в период пандемии: это неоправданный риск, лучше какое-то время подождать и сохранить здоровье артистов, чем "потом кусать локти".
Путин прокомментировал спор с Гергиевым о концертах во время пандемии
РИА Новости08:02

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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Названа замена iPhone XR в 2021 году

СМИ сообщили, что популярную модель iPhone XR снимут с производства в первом квартале 2021 года. Ей на смену придёт другой смартфон Apple.
Ferra03:47
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском4 сентября в 11:48
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