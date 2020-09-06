Энергетика
Газета.RuОПЕК назвала героями российских нефтяников
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
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Армия и оружие
Глава ДНР приказал ликвидировать сооружения ВСУ у линии разграничения
Глава ДНР Денис Пушилин приказал ликвидировать инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе.
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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
РБК вчера в 18:53
Политика
Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления Навального
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США пока нет доказательств того, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
ToDay News Ufa вчера в 16:38
Происшествия
В Красноярске задержали мужчину, торговавшего костями с кладбища
Газета.Ru вчера в 10:22
Происшествия
В Самаре обрушилась стена у жилого дома в центре города
Самара, 5 сентября 2020, 18:07 — REGNUM Стена трехэтажного дома, расположенного в центре Самары, обрушилась 5 сентября, сообщает региональное управление МЧС.
REGNUM вчера в 11:07
Армия и оружие
В США сообщили о целях полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма
Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США Boeing B-52 Stratofortress барражировали около Крыма для изучения российской системы противовоздушной обороны в этом районе – пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:08
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Кличко сообщил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в столице Украины ухудшается, поскольку за прошедшие сутки у 319 жителей города обнаружили коронавирус, а 8 больных скончались.
Украина.ру 04 сентября в 05:57
Общество
Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 05:25
Происшествия
Адвокат дал прогноз по приговору Ефремову за смертельное ДТП
Известия вчера в 11:42
Общество
Ученые вычислили самый несчастливый возраст
Российская газета 00:37
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«Лион» купит игрока «Спартака» Самуэля Жиго
Напомним, Жиго перешел в "Спартак" в 2018 году из "Гента", подписав контракт со столичным клубом на четыре года.
Vprognoze.ru вчера в 13:47
Происшествия
Под Рязанью учитель мастурбировал прямо на уроке при школьнице
В одной из школ Рязанской области 54-летний учитель мастурбировал прямо на уроке, на котором присутствовала только одна ученица седьмого класса.
Life.ru 05:45
Спорт
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily вчера в 22:25
Футбол
Аршавин назвал Кокорина лучшим нападающим России
CT news 04:25
Общество
В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией
Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском 04 сентября в 11:48
Политика
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новости 04:04
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Известная российская телеведущая Ксения Собчак ранее не называла причину развода с актером Максимом Виторганом, с которым прожила порядка шести лет.
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Экономика
Выплаты по страховым пенсиям в России увеличат с 1 января 2021 года
С 1 января следующего года власти России планируют увеличить пенсии, сообщает сайт «evo-rus.com».
Лезги газет 04 сентября в 17:09
Происшествия
Преподаватель в Аргентине скончалась во время онлайн-лекции в Zoom
REGNUM вчера в 23:28
Спорт
Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Evo-rus.com вчера в 12:58
Технологии
Раскрыт метод обнаружения камеры с помощью телефона
Если в комнате есть скрытая камера, в смартфоне можно будет заметить блики.
Evo-rus.com 04:19
Армия и оружие
Турция перебрасывает танки к границе с Грецией
Турция приступила к наращиванию войск на сухопутном участке границы с Грецией.
Российская газета 03:10
Происшествия
В центре Бирмингема несколько человек получили ножевые ранения
В британском Бирмингеме несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в центре города.
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Общество
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости 05:26
Армия и оружие
Операция в Сирии позволила разработать идеальный армейский внедорожник
Новинка военной автотехники была разработана благодаря боевому опыту, полученному Вооруженными силами России в Сирии.
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Фургал рассказал о жизни в СИЗО
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО.
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Еще 17 новых случаев коронавируса выявлено в Севастополе
По состоянию на утро 6 сентября в Севастополе зарегистрировано 17 новых случаев коронавируса.
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Наука
Пребывание на МКС изменило структуру мозга космонавтов
После возвращения на Землю мозг космонавта приходит в норму, однако на это уходит не меньше 7 месяцев.
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