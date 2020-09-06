Энергетика

Газета.RuГазета.RuОПЕК назвала героями российских нефтяников

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Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
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Глава ОПЕК назвал российских нефтяников героями

ИА Красная Весна05:55

ОПЕК назвала героями российских нефтяников

Газета.Ru05:17
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