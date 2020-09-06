Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Здоровье Кличко сообщил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в столице Украины ухудшается, поскольку за прошедшие сутки у 319 жителей города обнаружили коронавирус, а 8 больных скончались. 1

Общество Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ призвал «фильтровать» информацию и не верить слухам о новом карантине в столице из-за распространения коронавирусной инфекции. 133

Футбол «Лион» купит игрока «Спартака» Самуэля Жиго Напомним, Жиго перешел в "Спартак" в 2018 году из "Гента", подписав контракт со столичным клубом на четыре года.

Происшествия Под Рязанью учитель мастурбировал прямо на уроке при школьнице В одной из школ Рязанской области 54-летний учитель мастурбировал прямо на уроке, на котором присутствовала только одна ученица седьмого класса. 54

Спорт Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх. 2

Общество В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 49

Шоу-бизнес Собчак призналась Муцениеце в причинах развода с Виторганом Известная российская телеведущая Ксения Собчак ранее не называла причину развода с актером Максимом Виторганом, с которым прожила порядка шести лет. 30

Общество В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 163

Общество Фургал рассказал о жизни в СИЗО Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО. 4