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Газета.Ru
Газета.Ru

ОПЕК назвала героями российских нефтяников

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российских нефтяников за участие в соглашении о сокращении добычи нефти и назвал их труд героическим, следует из письма Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
ТАСС05:19
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Глава ОПЕК назвал российских нефтяников героями

ИА Красная Весна05:55
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В ОПЕК отметили героизм российских нефтяников

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Life.ru

Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников невоспетыми героями

Life.ru06:58
Экономика сегодня

Генсек ОПЕК назвал «невоспетыми героями» российских нефтяников

Экономика сегодня06:29
Актуальные Новости

Генсек ОПЕК назвал российских нефтяников «невоспетыми героями»

Актуальные Новости08:28
ТАСС

ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+

ТАСС05:19
Газета.Ru

ОПЕК назвала героями российских нефтяников

Газета.Ru05:17

Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России
Коммерсантъ08:28
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере
ТАСС06:17
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
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В центре Минска проходит многотысячная акция протеста

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства.
Ведомости08:45
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Федермессер просит Instagram разблокировать страницу SemenSemin

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Нюта Федермессер просит разблокировать аккаунт российского продюсера и режиссера, бывшего мужа Эвелины Бледанс Александра Семина SemenSemin о жизни сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, который Instagram удалил за несоответствие правилам политики соцсети.
ТАСС09:16
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Жена блогера Алексея Навального заявила, что доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа, так она прокомментировала инициативу Рошаля создать совместную группу российских и немецких коллег по ситуации с Навальным.
РИА Новости09:59
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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Земан высказался о призывах остановить создание «Северного потока-2»

Президент Чешской Республики Милош Земан выразил удивление по отношению к тому, что ряд западных политиков стараются связать ситуацию с Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток-2».
RuNews24.ru09:36
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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
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