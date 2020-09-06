ОПЕК назвала героями российских нефтяников
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.В источнике
С чего всё началось
ОПЕК назвала героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо поблагодарил российских нефтяников за участие в соглашении о сокращении добычи нефти и назвал их труд героическим, следует из письма Баркиндо в адрес министра энергетики РФ Александра Новака в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
ТАСС05:19
Подробнее о событии