ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки
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Добыча конденсата и ШФЛУ на газоконденсатных месторождениях не изменилась с апреля - на уровне 0,8 млн баррелей в сутки. Россия может увеличить добычу нефти примерно на 500 т/с в августе в рамках соглашения, доведя добычу до 9 млн б/с в августе-декабре, полагает ОПЕК.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
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