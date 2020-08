Селена Гомес и BLACKPINK выпустят новую песню в августе

You can presave it here: https://t.co/szU2RBH9NT 🖤💗 pic.twitter.com/DXVKjowhkQ — Selena Gomez (@selenagomez) August 12, 2020 «Рада сообщить, что у BLACKPINK и меня 28 августа выйдет новая песня», — поделилась Селена в Твиттере.