Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Finam.Ru
Finam.Ru

ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки

Добыча конденсата и ШФЛУ на газоконденсатных месторождениях не изменилась с апреля - на уровне 0,8 млн баррелей в сутки. Россия может увеличить добычу нефти примерно на 500 т/с в августе в рамках соглашения, доведя добычу до 9 млн б/с в августе-декабре, полагает ОПЕК.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Доклад ОПЕК: Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 88 процентов

Российская газета10:10
Аргументы и Факты

ОПЕК ухудшила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году

Аргументы и Факты09:27
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАСС08:22
Известия

ОПЕК призвала к продолжению сокращения объемов добычи нефти

Известия09:12
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъ09:11
Говорит Москва

В ОПЕК заявили об ухудшении выполнения сделки Россией

Говорит Москва09:20
РБК

Нефть, Lyft, золото, Cisco: за какими акциями следить сегодня

РБК02:00

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
1

Тренер московского «Динамо»: Шипачев и Яшкин не играют из-за болезни

Форварды московского "Динамо" Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий не сыграли в контрольном матче против омского "Авангарда" из-за болезни, заявил главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
РИА Новости10:20

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина.
РБК10:07
142

В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
17

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40