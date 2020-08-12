Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Finam.Ru
Finam.Ru

ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки

Добыча конденсата и ШФЛУ на газоконденсатных месторождениях не изменилась с апреля - на уровне 0,8 млн баррелей в сутки. Россия может увеличить добычу нефти примерно на 500 т/с в августе в рамках соглашения, доведя добычу до 9 млн б/с в августе-декабре, полагает ОПЕК.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъ09:11
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъ09:11
Российская газета

Доклад ОПЕК: Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 88 процентов

Российская газета10:10
Говорит Москва

В ОПЕК заявили об ухудшении выполнения сделки Россией

Говорит Москва09:20
Известия

ОПЕК призвала к продолжению сокращения объемов добычи нефти

Известия09:12
Газета.Ru

ОПЕК ухудшила прогноз по нефтяному спросу

Газета.Ru12:15
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАСС08:22
РБК

Нефть, Lyft, золото, Cisco: за какими акциями следить сегодня

РБК02:00

ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

Банк России планирует попросить правительство и администрацию президента перенести до 1 января 2025 года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в том числе относятся банки.
РБК12:28
5

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

В Минтрансе 12 августа сообщили журналистам, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний — поставщиков авиакеросина.
РБК10:07
161

В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБК06:56
13

СМИ: состояние Легкоступовой ухудшилось

Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем.
Газета.Ru13:00
1

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новости07:10
3