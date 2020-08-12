ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки

Добыча конденсата и ШФЛУ на газоконденсатных месторождениях не изменилась с апреля - на уровне 0,8 млн баррелей в сутки. Россия может увеличить добычу нефти примерно на 500 т/с в августе в рамках соглашения, доведя добычу до 9 млн б/с в августе-декабре, полагает ОПЕК.