Энергетика
Российская газетаОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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Новый Toyota RAV4 появился в каршеринге «Яндекс.Драйв»
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Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Биатлон
В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Политика
Эрдоган прилетел в Москву на переговоры с Путиным по Сирии
Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган 5 марта прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным по сирийскому вопросу.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Происшествия
Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга
Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Армия и оружие
Стала известна дата спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380
Строящийся на "Северной верфи" корвет проекта 20380 "Ретивый" планируется спустить на воду 12 марта этого года.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Политика
Греция планирует депортировать прибывших после 1 марта мигрантов
Власти Греции планируют депортировать мигрантов, прибывших после 1 марта.
Происшествия
Круизный лайнер застыл у берегов Калифорнии
Суматоха на круизном лайнере Grand Princess началась после того, как один из пассажиров скончался из-за коронавируса.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Происшествия
После смерти пациентки в Омской области уволили двух главврачей
После проверки по факту смерти жительницы Горьковского района Елены Евсеевой Омский Минздрав уволил главврачей Калачинской и Горьковской центральных районных больниц.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США новые меры против «Северного потока — 2»
Политика
Путин определил основные вызовы нацбезопасности России в Арктике
Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике, — говорится в документе.
Технологии
Распознавание голосовых сообщений начала тестировать «ВКонтакте»
Популярная российская соцсеть «ВКонтакте» начала тесты по распознаванию голосовых сообщений.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Общество
Британский авиаперевозчик обанкротился из-за коронавируса
Британский авиаперевозчик Flybe заявил о банкротстве из-за тотального падения продаж, произошедших из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Общество
Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой
Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Политика
Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя
Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Общество
Семь команд «Формулы-1» попросили FIA раскрыть ситуацию с Ferrari
C призывом к Международной автомобильной федерации (FIA) раскрыть расследование ситуации с Ferrari обратились семь команд «Формулы-1».
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.