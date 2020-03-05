Энергетика
Российская газетаОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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