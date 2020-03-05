Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Идлибу Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.

Общество Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.

Политика Путин: все россияне хотят процветания страны Президент РФ Владимир Путин заявил, что у всех россиян общие цели: все хотят видеть государство сильным и занимающим достойное место на международной арене, а общество справедливым, различаться могут лишь подходы к достижению этого.

Общество В России снизился спрос на турпутевки из-за коронавируса Граждане России отказываются путешествовать из-за коронавируса, заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 5 марта на встрече с журналистами.

Космос Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.

Экономика Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.

Политика Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства РФ В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Общество Суд обязал Тинькова сдать в британскую полицию паспорта России и Кипра "Кипрский и российский паспорта Тинькова должны быть сданы в полицию вместе с его кипрским удостоверением личности и его видом на жительство в Италии", - сказала представитель суда, ссылаясь на принятое судом решение.

Экономика Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.

Футбол УЕФА планирует создать летнюю Лигу чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир в формате Лиги чемпионов, который пройдет летом 2021 года, сообщает Daily Mail.