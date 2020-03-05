Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти

Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Читать в источнике
Комментировать175

Подробнее о событии

ОПЕК рекомендовала продлить сокращение добычи до конца 2020 года

Экономика сегодня16:24

Reuters: участники ОПЕК+ готовы сократить добычу нефти еще на 1.5 млн б/д, но Россия молчит

Profinance.ru08:45

Спасение нефтяного барреля: цены на сырье сможет повысить только Россия

Московский Комсомолец12:25

ОПЕК изменила рекомендацию, советует углубить сокращение добычи ОПЕК+ до конца 2020 г

ПРАЙМ16:03

ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год

Коммерсантъ16:41

ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

ТАСС16:09

ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти

Российская газета07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:07, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Замана 16:09
Общество

Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
RuNews24.ru 03:19
Общество

Вильфанд подверг критике прогноз о «малиновом» лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз специалистов центра погоды "Фобос" о так называемом "малиновом" лете в России.
РЕН ТВ 16:19
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

BFM.ru 03:55
Политика

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
РИА Новости 15:10
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

Еще три похожих правки получили статус "учесть". Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов.
Piter.tv 00:25
Политика

Путин: все россияне хотят процветания страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у всех россиян общие цели: все хотят видеть государство сильным и занимающим достойное место на международной арене, а общество справедливым, различаться могут лишь подходы к достижению этого.
РИА Новости 17:15
Общество

В России снизился спрос на турпутевки из-за коронавируса

Граждане России отказываются путешествовать из-за коронавируса, заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 5 марта на встрече с журналистами.
Красная весна 07:33
Политика

Премьер Украины заявил о необходимости возобновить подачу воды в Крым

Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды.
РИА Новости 17:54
Космос

Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса

Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Вести.Ru 08:55
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Политика

Новый премьер Украины поддержал введение рынка земли

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает введение рынка земли, а вопрос возможности покупки земли иностранцами должен выноситься на референдум.
РИА Новости 17:01
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

Российская газета 16:11
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой

15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:45
Игры

В Twitter появился новый эмодзи, посвящённый Final Fantasy 7 Remake

REGNUM 02 марта в 23:00
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Интерфакс 14:24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Ранее Моуринью заявил, что "Тоттенхэм" не заслужил поражение в Кубке Англии.
Газета.Ru 16:50
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили две ракетные атаки Израиля

Городовой 01:07
Общество

Суд обязал Тинькова сдать в британскую полицию паспорта России и Кипра

"Кипрский и российский паспорта Тинькова должны быть сданы в полицию вместе с его кипрским удостоверением личности и его видом на жительство в Италии", - сказала представитель суда, ссылаясь на принятое судом решение.
ТАСС 05:56
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что переедет из России в Испанию

Вдобавок актер заявил, что мечтает покинуть Россию и уехать на постоянное место жительства в другую страну.
ГлобалМСК.ру 06:36
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Футбол

УЕФА планирует создать летнюю Лигу чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир в формате Лиги чемпионов, который пройдет летом 2021 года, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:38
Наука

У первых животных могла существовать «социальная сеть»

Первые живые организмы на Земле, известные как рангеоморфы, соединялись между собой нитями длиной до четырех метров.
ToDay News Ufa 14:16
Космос

Найден способ достичь скорости света

Sibnet Новости 03 марта в 09:33
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Происшествия

Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса

РИА Новости 05:23
Общество

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн

Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.
Газета.Ru 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное