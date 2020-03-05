Энергетика
Российская газетаОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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Политика
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил наличие переговоров с ассоциацией футбола страны о продлении сотрудничества.
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Представленное видео позволяет окунуться в закулисную атмосферу создания музыки для DOOM Eternal при участии Heavy Metal Choir.
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В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
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Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20
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Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы.
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Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины
Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
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Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
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Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что Фёдор Смолов не был приоритетной целью «Сельты» в рамках зимнего трансферного окна.
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
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В России есть все возможности для реализации социально ориентированной политики, заявил президент Владимир Путин.
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