Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти

Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Читать в источнике
Комментировать168

Подробнее о событии

Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Ведомости15:58

ОПЕК одобрила допсокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

RT на русском07:45

ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год

Коммерсантъ16:41

ОПЕК предложила снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

РБК11:39

ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

ТАСС16:09

ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новости09:01

В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

Интерфакс15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:49, Ашберн

Комментарии

Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Интерфакс 14:24
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Футбол

Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил наличие переговоров с ассоциацией футбола страны о продлении сотрудничества.
Бомбардир.ру 15:23
Игры

Видео о создании саундтрека к DOOM Eternal: хеви-метал в хоровом исполнении

Представленное видео позволяет окунуться в закулисную атмосферу создания музыки для DOOM Eternal при участии Heavy Metal Choir.
3DNews 13:19
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК 16:00
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Газета.Ru 07:17
Происшествия

18-летняя шахматистка найдена мертвой в Москве

Lenta.ru 15:16
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
РИА Новости 03:29
Кино

DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»

В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
КиноПоиск вчера в 04:10
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 260

По меньшей мере 261 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании с начала распространения инфекции в стране.
ТАСС 13:56
Общество

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
РБК 16:00
Армия и оружие

Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20

"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
ТАСС 02:39
Шоу-бизнес

Манукян рассказал о своих тратах на Бузову

Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову.
Pravda.Ru 10:15
Общество

Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России

Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Российская газета 15:43
Происшествия

В США пассажиров круизного лайнера проверят на коронавирус

Комсомольская правда 11:15
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы.
Lenta.ru 16:21
Футбол

«Химки» забили пять голов «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

«Химки» пробились в 1\2 финала Кубка России. В поединке 1\4 финала турнира команда разгромила «Торпедо».
Vprognoze.ru 15:24
Политика

Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
Газета.Ru 14:06
Экономика

В Адыгее приступили к весенней посевной

103 тыс. га планируется отдать под проведение ярового сева в Республике Адыгея — аграрии уже приступили к весенней посевной.
REGNUM 07:57
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

RT на русском 16:17
Общество

Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
РБК 14:24
Футбол

«Сельта» перед арендой Смолова хотела купить Шомуродова

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что Фёдор Смолов не был приоритетной целью «Сельты» в рамках зимнего трансферного окна.
Metaratings 07:59
Армия и оружие

В контактном зоопарке в ТРЦ «Акварель» животных заставляли «работать» сверхурочно

Природоохранная прокуратура проверила контактный зоопарк в ТРЦ «Акварель» и выявила множественные нарушения.
ИА Городские вести. Волгоград 02 марта в 00:11
Биатлон

Хованцев объяснил, почему Миронова пропустила спринт в Нове-Место

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев объяснил, почему в спринте на этапе Кубка мира в Новое-Место выступила Ульяна Кайшева, а не Светлана Миронова.
Матч ТВ 16:01
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

"МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.
РИА Новости вчера в 13:28
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Политика

Путин: в РФ есть возможности для социально ориентированной политики

В России есть все возможности для реализации социально ориентированной политики, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 16:36
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное