Энергетика

News.ruNews.ruОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки

Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года. В настоящий момент срок окончания соглашения обозначен как март 2020 года.
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Александр Новак
Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:36

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