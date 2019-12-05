Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.

Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года. В настоящий момент срок окончания соглашения обозначен как март 2020 года.

ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки

Футбол Слуцкий отказался возглавлять греческий АЕК Бывший главный тренер московского ЦСКА и нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий не собирается возглавлять клуб АЕК.

Энергетика Новак рассказал о росте цен на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Происшествия В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.

Космос Изучение самой большой луны Сатурна может дать представление о Земле Ученые, изучающие погоду и климат Титана, крупнейшей луны Сатурна, сообщают о значительных сезонных колебаниях его энергетического баланса - количества солнечной энергии, поглощаемой небесным телом, и тепловой энергии, которую оно излучает.

Общество Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Здоровье Метформин от диабета может провоцировать рак Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.

Политика Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

Гаджеты Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона Частота обновления экрана устройства составляет 60 Гц, соотношение сторон стандартное — 16:9. Телевизор также имеет акустическую систему, за разработку которой отвечала известная компания JBL, состоящую из двух динамиков мощностью 24 Вт.