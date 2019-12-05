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News.ruОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки
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Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС 10:36
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