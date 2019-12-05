Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.

Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года. В настоящий момент срок окончания соглашения обозначен как март 2020 года.

ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки

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