Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ОПЕК+ отменила встречу из-за конфликта между Саудовской Аравией и ОАЭ

Министры стран ОПЕК+ отменили намеченные на понедельник переговоры о добыче нефти после конфликта, произошедшего на прошлой неделе, 5 июля сообщает агентство Reuters.В источнике

Подробнее о событии

Аналитики предупредили об угрозе мирового дефицита нефти

URA.Ruвчера в 16:36

Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти

Коммерсантъвчера в 15:52

Удастся ли ОПЕК+ и ОАЭ договориться

Financial Oneвчера в 09:42

Нефть резко подорожала: встреча ОПЕК+ завершилась ничем

Profinance.ruвчера в 12:34

Страны ОПЕК+ сохранят текущие квоты по добыче нефти до подписания нового соглашения

ТАССвчера в 12:38

Переговоры ОПЕК+ отменены: страсти по нефти продолжатся позже

Sputnik Азербайджанвчера в 04:13

ОПЕК+: ни Аравия, ни Эмираты не хотят уступать

Expert.ruвчера в 03:46
Интересное

Добытчики минтая попросили упростить экспорт из-за «критической загрузки»

В письме Буглак отмечает, что ограничения на поставки рыбы в Китай привели к «критической загрузке» холодильных мощностей во Владивостоке и на Камчатке, а из-за начала лососевой путины для хранения продукции потребуются дополнительные мощности.
РБК02:27

«ВИЧ-центр» пожаловался Мурашко на отказы в вакцинации от COVID-19

Обоснованно ли медики отказывают ВИЧ-положительным в прививке ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19, сообщил РБК главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.
РБК23:00

Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами за оскорбление

Анфиса Чехова принесла извинения на своей странице в Инстаграм за необдуманно брошенное оскорбление в эфире одной из телепередач в адрес внешности бурятских женщин.
Московский Комсомолец Улан-Удэ4 июля в 02:45

Захарова: РФ ждет реакции США и других стран Запада на то, что в Британии «душат свободу»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает, что западные страны возмутят планы британского медиарегулятора ограничить работу стриминговых сервисов и они отреагируют на это должным образом.
ТАСС01:31