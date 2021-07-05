В письме Буглак отмечает, что ограничения на поставки рыбы в Китай привели к «критической загрузке» холодильных мощностей во Владивостоке и на Камчатке, а из-за начала лососевой путины для хранения продукции потребуются дополнительные мощности.
Обоснованно ли медики отказывают ВИЧ-положительным в прививке ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19, сообщил РБК главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает, что западные страны возмутят планы британского медиарегулятора ограничить работу стриминговых сервисов и они отреагируют на это должным образом.