Добытчики минтая попросили упростить экспорт из-за «критической загрузки»

В письме Буглак отмечает, что ограничения на поставки рыбы в Китай привели к «критической загрузке» холодильных мощностей во Владивостоке и на Камчатке, а из-за начала лососевой путины для хранения продукции потребуются дополнительные мощности.