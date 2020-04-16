Энергетика
ТАССОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть - в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчете организации.
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Комментарии
Общество
В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице
Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News вчера в 11:00
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
Известия 02:43
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус
Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 02:23
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс вчера в 11:08
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна вчера в 17:21
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру 02:51
Общество
В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предполагает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться в связи с эпидемиологической обстановкой, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
Экономика
Коронавирус превратит США во второстепенную державу
Пандемия может ухудшить положение США на мировой арене, считает президент Alan B. Lancz & Associates Алан Ланц, известный умением делать деньги там, где другие получают проблемы.
Ридус вчера в 17:24
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 вчера в 07:10
Здоровье
В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
Вечерний Челябинск 15 апреля в 03:08
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Экономика
АКРА объяснило отличия последствий COVID-19 от Великой депрессии
Ранее в апреле Международный валютный фонд (МВФ) оценил падение мирового ВВП в 2020 году в 3% или более.
ПРАЙМ вчера в 20:20
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва»
В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:34
Здоровье
Малышева рассказала о связи коронавируса и лишнего веса
Главный телевизионный врач России Елена Малышева рассказала, чем грозят лишние килограммы во время пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 00:22
Общество
Виктор Томенко внес изменения в указ о борьбе с коронавирусом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес новые изменения в действующий указ от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Алтайская правда 02:23
Общество
«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане
Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
Общество
Число жертв коронавируса возросло в Ухане после пересчета статистики
По обновленным данным, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 325 — до 50 333, тогда как жертв коронавируса — на 1290 — до 3869.
Вечерняя Москва 01:05