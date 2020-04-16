Энергетика

ТАССТАССОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть - в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчете организации.
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«Сухой закон» карантина: как рынок нефти переживёт рекордный обвал спроса

News.ruвчера в 17:00

Спросу на нефть пообещали сильнейшее падение в истории

Lenta.ruвчера в 11:41

В ОПЕК предрекли рекордное падение спроса на нефть

РИА Новостивчера в 09:02

Падение спроса на нефть в апреле составит 20 млн баррелей с сутки

Российская газетавчера в 09:55

ОПЕК спрогнозировала рекордное падение спроса на нефть в мире

Взгляд.рувчера в 09:20

Поставки нефти стран не-ОПЕК в 2020 году снизятся на 1,5 млн б/с

Финмаркетвчера в 10:24

ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ТАССвчера в 09:02
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Комментарии

Общество

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Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
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Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:32
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
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Космос

Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса

Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News вчера в 11:00
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
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Общество

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
Известия 02:43
224
Общество

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Общество

Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус

Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 02:23
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
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Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна вчера в 17:21
Здоровье

На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру 02:51
Общество

В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предполагает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться в связи с эпидемиологической обстановкой, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
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Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
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Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь

55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
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Экономика

Коронавирус превратит США во второстепенную державу

Пандемия может ухудшить положение США на мировой арене, считает президент Alan B. Lancz & Associates Алан Ланц, известный умением делать деньги там, где другие получают проблемы.
Ридус вчера в 17:24
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Происшествия

В Ярославской области в пожаре погиб мэр города и его жена

REGNUM 02:24
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Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 вчера в 07:10
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Здоровье

В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
Вечерний Челябинск 15 апреля в 03:08
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Экономика

АКРА объяснило отличия последствий COVID-19 от Великой депрессии

Ранее в апреле Международный валютный фонд (МВФ) оценил падение мирового ВВП в 2020 году в 3% или более.
ПРАЙМ вчера в 20:20
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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

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Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва»

В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:34
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Здоровье

Малышева рассказала о связи коронавируса и лишнего веса

Главный телевизионный врач России Елена Малышева рассказала, чем грозят лишние килограммы во время пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 00:22
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Виктор Томенко внес изменения в указ о борьбе с коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес новые изменения в действующий указ от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Алтайская правда 02:23
Общество

«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
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Общество

Число жертв коронавируса возросло в Ухане после пересчета статистики

По обновленным данным, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 325 — до 50 333, тогда как жертв коронавируса — на 1290 — до 3869.
Вечерняя Москва 01:05
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