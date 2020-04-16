Энергетика
ТАССОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть - в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчете организации.
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Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Космос
Севастопольский «Кванториум» стал соорганизатором конкурса космических игровых проектов
Севастопольский детский технопарк "Кванториум" сообщил об открытом всероссийском конкурсе игровых проектов.
Новый Севастополь вчера в 08:32
Общество
Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС
В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди.
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Общество
В Германии объявили о частичном снятии карантина
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в стране будет частично снят карантин со следующей недели.
Суть событий вчера в 15:07
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Экономика
Минфин РФ урежет финансирование нацпроектов из-за коронавируса
Расходы на реализацию национальных проектов в России сократят на 200 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 21:31
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Политика
Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
РИА Новости 20:08
Происшествия
На складе Большого театра нашли тело рабочего, сообщил источник
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
РИА Новости 15:13
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Экономика
Министр экономического развития России не смог получить кредит
Опубликовано в №70 от 17.04.2020 под заголовком «Министр экономического развития России не смог получить кредит».
Областная газета 10:06
Общество
Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей
Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском 21:28
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Культура
Камиль хазрат Самигуллин: В мечети не было съемок постельной сцены
Постельная сцена в сериале «Зулейха открывает глаза», проходившая по сценарию в мечети, была снята в павильоне и добавлена в серию при монтаже картины.
Татар-информ вчера в 09:20
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Общество
Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19
Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 22:08
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня вчера в 15:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Lenta.ru 19:24
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru 04:26