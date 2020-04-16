Энергетика

ТАССТАССОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть - в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчете организации.
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«Сухой закон» карантина: как рынок нефти переживёт рекордный обвал спроса

News.ru17:00

Спросу на нефть пообещали сильнейшее падение в истории

Lenta.ru11:41

ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ТАСС09:02

Падение спроса на нефть в апреле составит 20 млн баррелей с сутки

Российская газета09:55

ОПЕК спрогнозировала рекордное падение спроса на нефть в мире

Взгляд.ру09:20

В ОПЕК предрекли рекордное падение спроса на нефть

РИА Новости09:02

Поставки нефти стран не-ОПЕК в 2020 году снизятся на 1,5 млн б/с

Финмаркет10:24
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В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди.
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В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Общество

В Германии объявили о частичном снятии карантина

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Суть событий вчера в 15:07
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Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
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Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
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Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
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Политика

Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
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Специалистам удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

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На складе Большого театра нашли тело рабочего, сообщил источник

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
РИА Новости 15:13
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Василиса Володина объяснила причину ухода с «Давай поженимся»

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Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

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Экономика

Министр экономического развития России не смог получить кредит

Опубликовано в №70 от 17.04.2020 под заголовком «Министр экономического развития России не смог получить кредит».
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Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей

Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
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ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
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Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
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Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
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Культура

Камиль хазрат Самигуллин: В мечети не было съемок постельной сцены

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В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
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В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
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Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист

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Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом", сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
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Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition

Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
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Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
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Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
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