Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUОПЕК прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году

К концу текущего года суточный спрос может сократиться на 6,8 млн. баррелей. Это может стать крупнейшим ежегодным снижением в истории. По итогам 2020 года, эксперты ожидают спрос на уровне 92,82 млн. баррелей.
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«Сухой закон» карантина: как рынок нефти переживёт рекордный обвал спроса

News.ruвчера в 17:00

ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ТАССвчера в 09:02

В ОПЕК прогнозируют рекордное снижение спроса на нефть

НТВвчера в 10:08

Падение спроса на нефть в апреле составит 20 млн баррелей с сутки

Российская газетавчера в 09:55

ОПЕК спрогнозировала рекордное падение спроса на нефть в мире

Взгляд.рувчера в 09:20

В ОПЕК предрекли рекордное падение спроса на нефть

РИА Новостивчера в 09:02

Спросу на нефть пообещали сильнейшее падение в истории

Lenta.ruвчера в 11:41
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В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника

Ruposters.ru вчера в 11:14
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Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
7
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,9K
Общество

В России зафиксировали 4069 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 4069 новых случаев коронавируса в 80 регионах страны.
Новгородские ведомости 04:03
Общество

В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин

Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
307
Общество

В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 15 апреля в 03:33
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Гаджеты

Представили смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro

Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G, которые имеют схожий дизайн, но немного отличаются в характеристиках.
Astera 15 апреля в 12:00
12
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости вчера в 11:36
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Общество

В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом

Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору.
Байкал-Daily 02:53
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Общество

Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента вчера в 12:23
865
Общество

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Общее число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до 273, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба.
РБК 03:59
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Экономика

Глава Минэкономразвития РФ не смог взять кредит в банке

Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как банки в сложных для бизнеса условиях выдают кредиты предпринимателям, которые несут убытки из-за пандемии.
Московский Комсомолец 15 апреля в 17:36
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Общество

Посол КНР заявил, что коронавирус в Китай был завезен

Посол КНР добавил, что источник COVID-19 еще не определен, передает «Утро.ру».
ФедералПресс 04:11
6
Наука

Экспериментальный препарат предотвращает рецидивы рака

Хайтек+ вчера в 06:32
Армия и оружие

В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию

Несколько дней назад в ходе видеоконференции с журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к разговору с американскими партнерами по гиперзвуковому оружию.
Известия 03:35
6
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Экономика

Губернатор готовит новое обращение к астраханцам

Как сообщают собственные источники АстраханьПоста, в эти минуты губернатор Игорь Бабушкин готовится выступить с обращением к астраханцам.
Astrakhanpost.ru вчера в 11:38
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
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Общество

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва 02:42
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Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
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Общество

Для учеников 1-8 классов учебный год может закончиться в середине мая

Министр образования региона Светлана Труснева рассказала, что учебный год для учащихся 1-8 классов может закончиться в середине мая.
Невские Новости 04:18
Здоровье

Китай выступил с фанастическим заявлением по поводу коронавируса

Китай официально признал, что «на сегодняшний день» симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных (что в общем, раньше считалось «альтернативным мнением», хотя и озвучивалось наиболее смелыми учеными).
Ридус вчера в 17:07
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Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

Американские журналисты уверены, что "нулевой пациент" работал в лаборатории Уханя. Там, через летучую мышь он заразился коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 01:55
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Армия и оружие

Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
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Общество

Скончались еще 34 человека: последние данные по коронавирусу в России

В России за сутки коронавирус обнаружили ещё у 3448 человек.
ТВ Центр вчера в 04:46
Общество

Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
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