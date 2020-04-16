К концу текущего года суточный спрос может сократиться на 6,8 млн. баррелей. Это может стать крупнейшим ежегодным снижением в истории. По итогам 2020 года, эксперты ожидают спрос на уровне 92,82 млн. баррелей.

ОПЕК прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году

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