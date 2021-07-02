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Экономика

ОПЕК+ перенесла переговоры по добыче на 5 июля

На встрече обсуждались условия сокращения добычи нефти на второе полугодие 2021 года и продление сделки после апреля 2022 года.В источнике

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Тысяча «нет» - ОПЕК+ споткнулся об ОАЭ, переговоры о росте добычи продолжатся. Обзор

Интерфакс17:57

Не договорились по нефти: Стало известно о разногласиях в альянсе ОПЕК+

Царьград1 июля в 14:58

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о повышении добычи второй день подряд

Forbesвчера в 16:42

Секретариат ОПЕК подтвердил перенос переговоров ОПЕК+ на 5 июля

ТАССвчера в 16:48

Министры ОПЕК+ не смогли договориться по будущему сделки

ПРАЙМвчера в 16:07

Saxo Bank уверен в успехе переговоров ОПЕК+

Нефтегазовая вертикальвчера в 10:57

ОПЕК+ перенесла переговоры по добыче на 5 июля

Коммерсантъ17:09
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«Мир» - «Шаттл»

Российские космонавты отправляются на станцию «Мир» на американских челноках, а американские астронавты могут работать на борту: 26 лет назад шаттл «Атлантис» состыковался со станцией «Мир».
Научная Россия29 июня в 03:30