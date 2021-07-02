На встрече обсуждались условия сокращения добычи нефти на второе полугодие 2021 года и продление сделки после апреля 2022 года.

Телеканал RTVI Телеканал RTVI Телеканал 360° Вестник Кавказа Росбалт Новые Ведомости OilCapital.ru Царьград Инвест-Форсайт РЕН ТВ