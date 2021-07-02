КоммерсантъОПЕК+ перенесла переговоры по добыче на 5 июляНа встрече обсуждались условия сокращения добычи нефти на второе полугодие 2021 года и продление сделки после апреля 2022 года.В источникеТелеканал RTVIТелеканал RTVIТелеканал 360°Вестник КавказаРосбалтНовые ВедомостиOilCapital.ruЦарьградИнвест-ФорсайтРЕН ТВПодробнее о событииТысяча «нет» - ОПЕК+ споткнулся об ОАЭ, переговоры о росте добычи продолжатся. ОбзорИнтерфакс17:57Не договорились по нефти: Стало известно о разногласиях в альянсе ОПЕК+Царьград1 июля в 14:58Страны ОПЕК+ не смогли договориться о повышении добычи второй день подрядForbesвчера в 16:42Секретариат ОПЕК подтвердил перенос переговоров ОПЕК+ на 5 июляТАССвчера в 16:48Министры ОПЕК+ не смогли договориться по будущему сделкиПРАЙМвчера в 16:07Saxo Bank уверен в успехе переговоров ОПЕК+Нефтегазовая вертикальвчера в 10:57ОПЕК+ перенесла переговоры по добыче на 5 июляКоммерсантъ17:09Показать ещёОценить3Поделиться