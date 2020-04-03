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Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыОПЕК+ планирует провести экстренную встречу 6 апреля: СМИ

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ОПЕК+ планирует провести экстренную встречу по ситуации с нефтяным рынком 6 апреля по видеосвязи, сообщают РИА Новости. Инициатором встречи стала Саудовская Аравия.
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