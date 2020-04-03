Энергетика
Центр энергетической экспертизыОПЕК+ планирует провести экстренную встречу 6 апреля: СМИ
ОПЕК+ планирует провести экстренную встречу по ситуации с нефтяным рынком 6 апреля по видеосвязи, сообщают РИА Новости. Инициатором встречи стала Саудовская Аравия.
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ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО
Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Путин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам
Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.
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ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.
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В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве
Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Меркель вернулась к работе после домашнего карантина
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место. Домашний карантин, на котором она находилась 14 дней, закончился.
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Внедорожник Aurus Komendant в первый раз вышел на испытания
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Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
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Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Общество
Зарплата, налоги, отчетность в апреле после объявления нерабочих дней
Компании, которые ушли в простой выплачивают по графику выплаты зарплаты и аванса 2/3 оклада, как при простое.
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В Кремле назвали беспрецедентной сложившуюся в экономике ситуацию
Кремлю известно о разных сценариях изменения ситуации в экономике в связи с коронавирусом, включая самые пессимистические, меры поддержки будут вырабатываться, исходя из развития событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; нынешнюю экономическую ситуацию представитель Владимира Путина назвал "беспрецедентной".
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Мария Кожевникова показала селфи с фингалом под глазом
В своём Инстаграм Мария опубликовала снимок, на котором под глазом сиял фингал фиолетового цвета.
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Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
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В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине
"Мужчину задержали днем 2 апреля 2020 года около одного из домов в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга с поличным при продаже четырех поддельных справок", - отмечается в сообщении.
Экономика
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Происшествия
СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
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В Подмосковье ввели штрафы за нарушение изоляции
2 апреля штрафы за нарушение режима изоляции утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
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В Башкирии продлили режим самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
Футбол
Судьи решили отказаться от взяток, чтобы спасти ЦСКА в 1993 году. Подробности от арбитра
Начальник команды был в шоке Но для начала стоит рассказать о ЦСКА 1993 года.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Политика
Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Легендарный дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Происшествия
В Петербурге проверяют на коронавирус 317 пациентов с ОРВИ
Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 13:15 — REGNUM В стационаре клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге с признаками ОРВИ находятся 317 пациентов, которые вернулись в город из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
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Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
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Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
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Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
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«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле
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Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.