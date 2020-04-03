ОПЕК+ планирует провести экстренную встречу по ситуации с нефтяным рынком 6 апреля по видеосвязи, сообщают РИА Новости. Инициатором встречи стала Саудовская Аравия.

Общество Путин поручил выделить средства на выплаты лечащим коронавирус медикам Президент России Владимир Путин поручил Правительству выделить из федерального бюджета в 2020 году средства на стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19.

Политика ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.

Общество В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество Меркель вернулась к работе после домашнего карантина Канцлер ФРГ Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место. Домашний карантин, на котором она находилась 14 дней, закончился.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Общество Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.

Политика В Кремле назвали беспрецедентной сложившуюся в экономике ситуацию Кремлю известно о разных сценариях изменения ситуации в экономике в связи с коронавирусом, включая самые пессимистические, меры поддержки будут вырабатываться, исходя из развития событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; нынешнюю экономическую ситуацию представитель Владимира Путина назвал "беспрецедентной".

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Происшествия В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине "Мужчину задержали днем 2 апреля 2020 года около одного из домов в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга с поличным при продаже четырех поддельных справок", - отмечается в сообщении.

Экономика Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.

Происшествия СК возбудил дело против двух генералов МВД Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.

Политика В Башкирии продлили режим самоизоляции Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.

Политика Путин проведет совещание по ситуации на энергетических рынках Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством кабмина, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.