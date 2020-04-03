Энергетика
Центр энергетической экспертизыОПЕК+ планирует провести экстренную встречу 6 апреля: СМИ
ОПЕК+ планирует провести экстренную встречу по ситуации с нефтяным рынком 6 апреля по видеосвязи, сообщают РИА Новости. Инициатором встречи стала Саудовская Аравия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
Комментарии
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
Путин поручил предоставить бесплатный доступ в Рунет
Президент поручил правительству при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам.
Авто
Audi в России отзывает более 800 автомобилей
Немецкая компания Audi отзывает в России 833 купе Audi TT.
Общество
Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса
В период пандемии коронавируса строительная и сельскохозяйственная отрасли чувствуют себя хорошо.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Названы сроки окончания вспышки коронавирусной инфекции в России
В России же количество заболевших составляет 2777 человек в 75 регионах страны.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Энергетика
Цены на российскую нефть марки Urals вышли из отрицательной зоны
Ценовые формулы на российскую нефть Urals покинули отрицательную зону после роста цен на марку нефти в Северо-Западной Европе, которая подорожала до $14,43 за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Политика
США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти
Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.
Общество
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Экономика
Губернатор Куйвашев снизит налоги для части уральцев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание региона законопроект о снижении ставок по налогу на имущество организаций.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Гаджеты
Lenovo тоже готовит ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX Super
Lenovo не отстаёт от других производителей и тоже готовит новые игровые ноутбуки семейства Legion на базе процессов Intel Core H и видеокарт NVIDIA GeForce RTX Super в дизайне Max-Q.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Армия и оружие
Российские истребители Су-35 оснастят «гиперзвуком»
Всего на борту Су-35 может находиться до четырех гиперзвуковых ракет. Ракеты Р-37М могут уничтожать цели на расстоянии в 200 километров.
Экономика
Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей
Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев вышел на новую работу
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Общество
Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек
За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Здоровье
Зараженный коронавирусом главврач Коммунарки описал осложнения болезни
Главврач Коммунарки рассказал о том, что вчера 39-летний пациент с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений в виде острого респираторного дистресс-синдрома.
Происшествия
Россиянка с коронавирусом родила здорового ребенка
Россиянка родила ребенка 2 апреля в родильном доме городской больницы №11.