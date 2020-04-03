ОПЕК+ планирует провести экстренную встречу по ситуации с нефтяным рынком 6 апреля по видеосвязи, сообщают РИА Новости. Инициатором встречи стала Саудовская Аравия.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.

Энергетика Цены на российскую нефть марки Urals вышли из отрицательной зоны Ценовые формулы на российскую нефть Urals покинули отрицательную зону после роста цен на марку нефти в Северо-Западной Европе, которая подорожала до $14,43 за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.

Общество В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Армия и оружие В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.

Политика США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.

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Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Экономика Губернатор Куйвашев снизит налоги для части уральцев Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание региона законопроект о снижении ставок по налогу на имущество организаций.

Гаджеты Lenovo тоже готовит ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX Super Lenovo не отстаёт от других производителей и тоже готовит новые игровые ноутбуки семейства Legion на базе процессов Intel Core H и видеокарт NVIDIA GeForce RTX Super в дизайне Max-Q.

Армия и оружие Российские истребители Су-35 оснастят «гиперзвуком» Всего на борту Су-35 может находиться до четырех гиперзвуковых ракет. Ракеты Р-37М могут уничтожать цели на расстоянии в 200 километров.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».