Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМинистры ОПЕК начали переговоры о продлении сокращения добычи

Министры ОПЕК начали в режиме видеоконференции переговоры о продлении как минимум на месяц действующей квоты по сокращению добычи, передает ТАСС. Участвуют в переговорах 13 стран, которые входят в ОПЕК.
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Страны ОПЕК ждут подтверждения соглашения по сокращению добычи от России

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Министры стран ОПЕК завершили встречу

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ОПЕК+ перешли к финальным переговорам о продлении рекордного уровня сокращения на месяц

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