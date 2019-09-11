Энергетика
Российская газетаОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.
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Нигерия в ближайшее время планирует начать соблюдать сделку ОПЕК+
Агентство нефтегазовой информации10 сентября в 23:37
ОПЕК повысила прогноз по поставкам нефти странами вне картеля в 2019 году
Rambler News Serviceвчера в 06:16
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Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы над Порье
Сам Нурмагомедов, одержавший 28-ю победу при нуле поражений, после перелета признался, что как соперник Дастин Порье сильнее Конора Макгрегора.
Российская газета вчера в 23:52
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru вчера в 14:14
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Apple сегодня показала новейшие iPhone модельного ряда 2019 года. Первым в линейке стал iPhone 11.
Ferra 10 сентября в 14:09
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35
Происшествия
В Узбекистане чемпион страны по кикбоксингу погиб в уличной драке
Аргументы и Факты вчера в 14:19
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru вчера в 07:55
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце
Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.
Телепрограмма вчера в 12:36
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма вчера в 08:06
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Меркель: США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу и ей необходимо прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.
Инфорос вчера в 04:44
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 10 сентября в 02:10
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Армия и оружие
Российские и сирийские радары активно глушат
Российские и сирийские радары глушат системами РЭБ.
Avia.pro вчера в 19:52
Музыка
Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости вчера в 18:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
На юге России пока удержится летняя погода - днем до +30 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне
Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.
URA.Ru вчера в 20:29
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 10 сентября в 23:01
Происшествия
В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости вчера в 14:05
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru вчера в 19:25
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru вчера в 13:01