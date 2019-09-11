Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть

ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.
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ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть

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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
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