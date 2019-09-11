Энергетика
Российская газетаОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.
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Нигерия в ближайшее время планирует начать соблюдать сделку ОПЕК+
Агентство нефтегазовой информациивчера в 23:37
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Здоровье
Уставшим людям запретили употреблять кофеин и впадать в легкую дрему
Уставшему человеку, по словам специалистов, не следует употреблять напитки с кофеином.
ФедералПресс 04:10
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Баскетбол
На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты
Сборная Австралии завоевала последнюю путевку в полуфинал мужского чемпионата мира по баскетболу, победив команду Чехии со счетом 82:70.
РБК 11:01
Авто
Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном
MotorPage.Ru 09:50
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11 с двойной камерой
Сегодня во время своей ежегодной презентации компания Apple представила новый смартфон iPhone 11.
ITZine.ru вчера в 13:55
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Кино
Вышел новый трейлер драмы «Портрет девушки в огне»
В Сети появился трейлер драмы Селин Скьямма французского режиссера и сценаристки Селин Скьямма «Портрет девушки в огне», посвященной исследованию темы человеческой сексуальности.
Культуромания 11:40
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Энергетика
Нефть может занять «выжидательную позицию»
Мировые цены на нефть получили позитивный импульс после публикации данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) США.
REGNUM 05:52
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ
Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ Артисты даже вышли вместе вручать одну из наград.
Экспресс газета 07:07
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 11:22
Происшествия
Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры
В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Происшествия
Убит в уличной драке узбекский боец ММА
Боец смешанного стиля (MMA) из Узбекистана Муслимбек Омонов умер, после участия в уличной драке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
Футбол
В Петербурге пройдет финал Кубка по футболу среди молодежных команд
В Северной столице 17 сентября на стадионе «Турбостроитель» на проспекте Металлистов в финале Кубка Петербурга по футболу среди молодежных команд встретятся прошлогодний обладатель кубка, команда Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит» и ФК «Звезда».
Невские Новости 10:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются после ЗАГСа
Вызывающий политик, светская дама и общественный деятель Ксения Собчак намеревается обвенчаться со своим новым избранником – режиссером и поэтом Константином Богомоловым.
Дни24 06:20
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Происшествия
Российского шпиона осудили на пять лет в Эстонии
В Эстонии в мае полиция безопасности задержала гражданина России А.А. за шпионаж.
Газета.Ru 10:16
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21