Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть

ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.
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Саудовская Аравия уведомила ОПЕК о росте добычи нефти в августе

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ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть

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Страны ОПЕК в августе перевыполнили Венское соглашение

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