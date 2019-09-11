Энергетика
Российская газетаОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.
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Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Футбол
ФК «НН» сыграет с «Краснодаром» 25 сентября
Футбольный клуб «Нижний Новгород» проведет матч 1/16 Кубка России 25 сентября на домашней арене.
Бизнес News. Время зарабатывать 09:34
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Общество
Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову
Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:36
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
Представители МВФ прибыли на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров руководства Украины и представителей МВФ станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.
REGNUM 09:07
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Происшествия
У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми
Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Единоборства
Конор Макгрегор резко отреагировал на желание Порье провести реванш
Макгрегор отмечает, что отправит Порье на канвас за 90 секунд.
Замана 03:57
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия
Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри
В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.
РИА Новости 09:25
Общество
Малышева высказалась о поедании человечины
Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Энергетика
Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен
Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01