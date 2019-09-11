ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.

Общество В Москве побит температурный рекорд 1972 года Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Футбол ФК «НН» сыграет с «Краснодаром» 25 сентября Футбольный клуб «Нижний Новгород» проведет матч 1/16 Кубка России 25 сентября на домашней арене.

Шоу-бизнес Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.

Общество Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Политика Представители МВФ прибыли на Украину Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров руководства Украины и представителей МВФ станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Происшествия В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Политика Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.

Происшествия У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Происшествия Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.

Общество Малышева высказалась о поедании человечины Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».

Энергетика Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.