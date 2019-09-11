ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2019 году до 99,84 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации.

ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 году

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