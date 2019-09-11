Энергетика
Rambler News ServiceОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 году
ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2019 году до 99,84 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
RT на русском 06:25
Гаджеты
Плита или электробритва? В Сети посмеялись над камерой нового iPhone
Самый дешевый iPhone 11 обойдется в 59 990 рублей, при этом цена гаджета с тремя камерами стартует от 89 990 рублей.
МИР 24 07:19
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика
Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.
RT на русском 06:59
Политика
НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Гаджеты
Корпорация Apple презентует новые модели iPhone
МонаВиста вчера в 08:19
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК вчера в 10:07
Энергетика
Stroytransgaz Oil получит газовое месторождение в Ираке
Речь идет о компании Stroytransgaz Oil, добавил он.
РБК 07:43
Общество
Госдума изучит идею амнистии женщин и детей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой об амнистии в отношении несовершеннолетних и отдельных категорий женщин.
Газета.Ru 07:49
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Футбол
Роналду стал лучшим бомбардиром отборочных этапов чемпионатов Европы
Вчера Криштиану Роналду оформил покер в ворота Литвы и помог Португалии выиграть матч квалификации Евро-2020 со счётом 5:1. Таким образом, Роналду довёл свой бомбардирский счёт в квалификациях до 25 и обошёл бывшего форварда сборной Ирландии Робби Кина, который остановился на 23-х голах.
Sport.ru 06:28
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Футбол
Зинченко тремя словами описал сборную Украины
Чемпионат 02:44
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Происшествия
Глава российской Ассоциации деревянного домостроения погиб на Сардинии
По данным местных СМИ, мужчина сорвался со скалы, когда фотографировал штормовое море.
Интерфакс 07:24
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36