Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 году

ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2019 году до 99,84 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации.
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