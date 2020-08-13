ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на черное золото на 2021 год на уровне 7 млн б/д, однако отметила, что эти оценки подвержены большой неопределенности, которая может оказать «негативное влияние на потребление нефти».В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
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Финмаркетвчера в 08:49