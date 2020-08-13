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Profinance.ru
Profinance.ru

ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на черное золото на 2021 год на уровне 7 млн б/д, однако отметила, что эти оценки подвержены большой неопределенности, которая может оказать «негативное влияние на потребление нефти».В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 09:11
Подробнее о событии
Lenta.ru

Миллионы тонн нефти оказались никому не нужны

Lenta.ruвчера в 11:34
Эхо Москвы

ОПЕК незначительно ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Эхо Москвывчера в 12:05
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАССвчера в 08:22
Финмаркет

ОПЕК понизила оценку падения поставок из стран не-ОПЕК в 2020 году до 62,11 млн б/с

Финмаркетвчера в 08:49
Росбалт

ОПЕК пересмотрел прогноз по мировому спросу на нефть

Росбалтвчера в 08:43
ПРАЙМ

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ПРАЙМвчера в 08:26
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 09:11

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Известия23:38
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд в результате нового рассмотрения дела жителя Бугульмы, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера, приговорив к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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«МегаФон» объяснил падение выручки снизившейся активностью бизнеса

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) сократился на 8,4%, до 35,6 млрд руб. Число абонентов мобильной связи "МегаФона" осталось на уровне прошлого года — 75,4 млн На показатели повлияла оптимизация затрат на связь в условиях пандемии как абонентами, так и бизнесом, указано в сообщении.
РБК03:01

CК завершил дело Михаила Абызова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
BFM.ru03:25
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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