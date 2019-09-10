ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2019 году до 99,84 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации.

ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 году

Политика Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Футбол Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы Сборная Португалии разгромила команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 5:1. Четыре мяча из пяти забил лидер португальцев Криштиану Роналду.

Общество В Красноярском крае четвероклассника затравили за прическу с хвостом Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю начало доследственную проверку по конфликту администрации одной из школ пригорода Красноярска - города Сосновоборск и её ученика из-за его прически.

Происшествия Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.

Политика Основателю «Царьграда» Малофееву на 10 лет запретили въезд в Болгарию Власти Болгарии закрыли на 10 лет въезд в страну российскому бизнесмену, главе совета директоров ГК "Царьград" Константину Малофееву.

Политика Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Гаджеты В России резко упали цены на старые модели iPhone Цены на старые модели iPhone в России резко упали, что произошло после презентации новых моделей iPhone 11.

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Общество МГУ вошел в топ-200 лучших университетов мира по версии рейтинга THE Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в рейтинге мировых университетов Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200 рейтинга, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Экономика Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.

Армия и оружие США одобрили продажу Польше истребителей F-35 Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.

Армия и оружие ООН заподозрила коалицию США в военных преступлениях в Сирии ООН заявила, что коалиция во главе с США в Сирии и проправительственные силы республики в ходе войны могли совершать военные преступления, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации.

Политика Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию, - утверждает в своем блоге политик Алексей Навальный.

Энергетика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Здоровье Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».

Происшествия Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.