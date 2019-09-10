Энергетика
Российская газетаОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.
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Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Экономика
Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что Урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует рост зарубежных поставок.
REGNUM 08:43
Происшествия
Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе
Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.
ТАСС 07:58
Общество
Соведущий Елены Малышевой назвал каннибализм безопасным
Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме "Жить здорово", врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.
Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес
Совершенно голая Анфиса Чехова оседлала коня
Анфиса опубликовала кадр, на котором позирует совершенно обнажённая, сидя, точнее даже, лёжа на коне. Снимок был сделан на конном ранчо.
Paparazzi.ru 04:52
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Путешествия
Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика
Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте
Депутаты от фракции «Европейская солидарность» зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады принять в целом закон об импичменте президента.
Украина.ру 08:10
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Общество
В Москве установлен температурный рекорд за последние 70 лет
Температура воздуха в Москве в среду, 11 сентября, поднялась до 26,3 градуса.
Известия 08:35
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
Коммерсантъ 03:25
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Экономика
Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние
Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.
Ведомости 05:51
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
На Украине взорвались военные склады
Lenta.ru 06:30
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика
Минюст ответил на жалобу Украины в ЕСПЧ
Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.
Московский Комсомолец 05:28
Политика
Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Игры
Руководитель Ubisoft о будущем Assassin’s Creed: «Наша цель — вместить Unity внутри Odyssey»
Представители Gamesindustry.biz упомянули Assassin’s Creed Unity, где в качестве открытого мира был представлен только город Париж, а сюжет проходился за 15 часов.
3DNews 05:09