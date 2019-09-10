Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть

ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.
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Мировая нужда в нефти пошла на спад

Lenta.ruвчера в 11:39

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть

Российская газета08:06

ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 году

Rambler News Service06:15

ОПЕК чуть повысила на этот год оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК

Финмаркет06:31
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
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В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
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В США разбился грузовой самолет

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Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что Урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует рост зарубежных поставок.
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Происшествия

Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе

Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.
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Соведущий Елены Малышевой назвал каннибализм безопасным

Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме "Жить здорово", врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.
Газета.Ru 08:54
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Совершенно голая Анфиса Чехова оседлала коня

Анфиса опубликовала кадр, на котором позирует совершенно обнажённая, сидя, точнее даже, лёжа на коне. Снимок был сделан на конном ранчо.
Paparazzi.ru 04:52
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Путешествия

Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика

Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

Депутаты от фракции «Европейская солидарность» зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады принять в целом закон об импичменте президента.
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Спорт

Белозеров сменит Хованцева в мужской сборной России по биатлону

Матч ТВ 07:37
Шоу-бизнес

В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика

Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Общество

В Москве установлен температурный рекорд за последние 70 лет

Температура воздуха в Москве в среду, 11 сентября, поднялась до 26,3 градуса.
Известия 08:35
Общество

Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
Коммерсантъ 03:25
Происшествия

В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников

Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Экономика

Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние

Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.
Ведомости 05:51
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия

На Украине взорвались военные склады

Lenta.ru 06:30
Происшествия

В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика

Минюст ответил на жалобу Украины в ЕСПЧ

Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.
Московский Комсомолец 05:28
Политика

Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Общество

Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
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Игры

Руководитель Ubisoft о будущем Assassin’s Creed: «Наша цель — вместить Unity внутри Odyssey»

Представители Gamesindustry.biz упомянули Assassin’s Creed Unity, где в качестве открытого мира был представлен только город Париж, а сюжет проходился за 15 часов.
3DNews 05:09
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