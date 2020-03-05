Энергетика
REGNUMОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
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