По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.

Политика Госдеп оказался доволен последним раундом диалога с Россией Скажу, что мы были очень довольны провести недавний диалог по стратегической стабильности с россиянами, состоявшийся в январе в Женеве при участии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и его команды, а также меня и нашей команды, — цитирует ТАСС помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда.

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Политика Турецкий спецназ начал мешать выдворению беженцев из Греции Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкий спецназ мешает греческим пограничникам вытеснять беженцев с границы на турецкую территорию.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

Энергетика Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть Россия в среду не договорилась с ОПЕК+ по будущему соглашения об ограничении добычи нефти, отсутствие такой договоренности может привести к падению нефтяных цен, но Россия к такому сценарию готова благодаря накопленным резервам, заявил в четверг глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве.

Биатлон Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.

Армия и оружие Военный эксперт назвал главную проблему переговоров Путина и Эрдогана Признание существующих реалий президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом является залогом урегулирования ситуации в Идлибе на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Авто Koenigsegg представила свой новый гиперкар Gemera По словам руководителя Koenigsegg Кристиана фон Кёнигсегга, Gemera это автомобиль нового класса, который сочетает в себе особенности гиперкара при этом способен взять на борт четыре человека.