Энергетика

REGNUMREGNUMОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
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ОПЕК+ хочет вернуться к текущей сделке во II полугодии после допсокращения во II квартале

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РИА Новости09:01
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Турецкий спецназ начал мешать выдворению беженцев из Греции

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Россиянам пообещали «малиновое» лето

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Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо

Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
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Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
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Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
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Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

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«Барыс» победил «Металлург» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

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Жители района в Алтайском крае пожаловались на «больничный беспредел»

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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
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Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
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В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
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Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»

Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.
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Армия и оружие

Военный эксперт назвал главную проблему переговоров Путина и Эрдогана

Признание существующих реалий президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом является залогом урегулирования ситуации в Идлибе на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга

Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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Авто

Koenigsegg представила свой новый гиперкар Gemera

По словам руководителя Koenigsegg Кристиана фон Кёнигсегга, Gemera это автомобиль нового класса, который сочетает в себе особенности гиперкара при этом способен взять на борт четыре человека.
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Назван размер средней пенсии в России

Средний размер назначенных пенсий в России составил в январе 2020 года 14 тыс. 904 рубля, показав рост на 5,7% в годовом сопоставлении и на 4,6% к предыдущему месяцу, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
Росбалт вчера в 09:55
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