Энергетика
REGNUMОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
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Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией
Интерфакс05 марта в 21:49
ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год
Коммерсантъ05 марта в 17:41
Алексашенко: Вне зависимости от итогов встречи стран ОПЕК, Россия будет сокращать добычу нефти
Эхо Москвы06 марта в 02:33
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Комментарии
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