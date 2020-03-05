Энергетика

REGNUMREGNUMОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
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Источник: встреча ОПЕК+ задерживается из-за проведения двусторонних переговоров

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ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

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Коммерсантъ05 марта в 17:41

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РБК05 марта в 12:39

Алексашенко: Вне зависимости от итогов встречи стран ОПЕК, Россия будет сокращать добычу нефти

Эхо Москвы06 марта в 02:33
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