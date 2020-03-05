Энергетика

REGNUMREGNUMОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать160

Подробнее о событии

ОПЕК предложила снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

РБК11:39

ОПЕК+ хочет вернуться к текущей сделке во II полугодии после допсокращения во II квартале

ПРАЙМ08:57

Reuters: участники ОПЕК+ готовы сократить добычу нефти еще на 1.5 млн б/д, но Россия молчит

Profinance.ru08:45

Картель предлагает снизить производство на 1,5 млн б/с

Коммерсантъ07:54

Участники встречи ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

Известия08:53

Генсек ОПЕК убежден в поддержании Россией рекомендации о допсокращении добычи нефти

ТАСС11:46

ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новости09:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:10, Ашберн

Комментарии

Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 07:31
Политика

Путин и Эрдоган закончили трехчасовые переговоры в Кремле

Известия 11:48
Происшествия

Жителя Калуги приговорили к 5 годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария «ВКонтакте».
РБК 12:01
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Общество

Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Московский Комсомолец вчера в 08:59
Футбол

«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
РИА Новости вчера в 14:10
Хоккей

«Барыс» победил «Металлург» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:54
Шоу-бизнес

Манукян рассказал о своих тратах на Бузову

Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову.
Pravda.Ru 10:15
Музыка

Ведущий призвал украинскую группу не ехать на Евровидение из-за России

Украинский телеведущий Владимир Остапчук призвал представителей страны на Евровидении группу Go_A не ехать на конкурс, сообщает "УНИАН".
РИА Новости 10:10
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Экономика

Российский ПК-рынок в 2019 году оказался «в минусе»

По итогам 2019 года в целом российский рынок персональных компьютеров сократился на 7,8 % — до 5,34 млн штук.
3DNews 07:47
Общество

В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
RT на русском 07:23
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Армия и оружие

Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
REGNUM 07:06
Общество

В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков

В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:15
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»

Газета.Ru 11:54
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Общество

Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин

Общежитие университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге, где проживал зараженный коронавирусом итальянец, закрыли на карантин.
Вести.Ru 06:45
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Происшествия

В Петербурге проходят обыски в офисе крупной IT-компании

Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Петербурга, передаёт ТАСС.
78.ru 10:24
Экономика

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись снижением индексов

Рост ключевых индексов Нью-Йоркской фондовой биржи оказался кратковременным и сменился спадом в четверг.
ТАСС 10:03
Футбол

«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах

Sport24.ru 06:00
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Армия и оружие

Боевики ПНС пошли в наступление после ухода «ЧВК Вагнера» из Ливии

Свободная Пресса вчера в 08:45
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»

Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.
Газета.Ru 10:34
Кино

Фею в ремейке «Золушки» сыграет темнокожий мужчина

На роль крестной-феи в ремейке «Золушки» пригласили темнокожего американского актера Билли Портера.
Вечерняя Москва 10:00
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное