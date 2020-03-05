Энергетика
REGNUMОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
Читать в источнике
Оценить160
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Комментарии
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к 5 годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария «ВКонтакте».
Общество
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Футбол
«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка России
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Шоу-бизнес
Манукян рассказал о своих тратах на Бузову
Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову.
Музыка
Ведущий призвал украинскую группу не ехать на Евровидение из-за России
Украинский телеведущий Владимир Остапчук призвал представителей страны на Евровидении группу Go_A не ехать на конкурс, сообщает "УНИАН".
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Экономика
Российский ПК-рынок в 2019 году оказался «в минусе»
По итогам 2019 года в целом российский рынок персональных компьютеров сократился на 7,8 % — до 5,34 млн штук.
Общество
В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков
В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Общество
Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин
Общежитие университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге, где проживал зараженный коронавирусом итальянец, закрыли на карантин.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Происшествия
В Петербурге проходят обыски в офисе крупной IT-компании
Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Петербурга, передаёт ТАСС.
Экономика
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись снижением индексов
Рост ключевых индексов Нью-Йоркской фондовой биржи оказался кратковременным и сменился спадом в четверг.
Футбол
«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Армия и оружие
Боевики ПНС пошли в наступление после ухода «ЧВК Вагнера» из Ливии
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.
Кино
Фею в ремейке «Золушки» сыграет темнокожий мужчина
На роль крестной-феи в ремейке «Золушки» пригласили темнокожего американского актера Билли Портера.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.