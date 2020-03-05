После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

Армия и оружие В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе «В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.

Происшествия В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Общество В Москве кремировали мужа блогера Диденко Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.

Здоровье Табунскую районную больницу не закроют Местные жители опасаются, что в Табунском районе закроют центральную районную больницу (ЦРБ).

Политика Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".

Общество США обвинили менеджера Group-IB Кислицина в киберпреступлениях Власти США обвиняют менеджера российской компании в области кибербезопасности Group-IB Никиту Кислицина во взломе социальной сети Formspring, говорится в обвинительном заключении в судебной базе данных.

Общество Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.

Здоровье В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.

Экономика В России 38 банков попали в группу риска В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.

Политика «Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

Хоккей Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".