Энергетика
Газета.RuОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.
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ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год
Коммерсантъвчера в 16:41
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