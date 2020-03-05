Энергетика
News.ruСокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК
ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
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Интерфакс05 марта в 21:49
ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год
Коммерсантъ05 марта в 17:41
Страны, не входящие в ОПЕК, сегодня обсудят дополнительное сокращение добычи
Эхо Москвы06 марта в 01:00
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