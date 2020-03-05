ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК

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