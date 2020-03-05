Энергетика
Эхо МосквыСтраны-члены ОПЕК договорились дополнительно снизить нефтедобычу
Сокращение планируется из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса. Министры Организации стран-экспортеров нефти по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщил министр Ирана Бижан Намдар Зангане.
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