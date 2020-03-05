Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ

Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.