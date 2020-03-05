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Итоговое решение зависит от России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.В источнике Оценить190Комментировать187Подробнее о событии Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавирусаВедомости 5 марта в 16:58Алексашенко: Вне зависимости от итогов встречи стран ОПЕК, Россия будет сокращать добычу нефтиЭхо Москвы 6 марта в 02:33Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за РоссиейИнтерфакс 5 марта в 21:49рекламаЕщё по темеЦена на нефть Brent упала до минимума с июля 2017 годаСделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалиласьМировые цены на нефть снижаютсяРоссия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефтиНовак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреляГлавноеСледствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет РоссииВступил в силу новый формат ОСАГОВ «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для РоссииПутин объяснил необходимость ограничить число президентских сроковВ Санкт-Петербурге 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