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Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК
ТК Звезда
  • Вести.Ru2:49
  • Дождь0:43
  • Деловое.ТВ0:46
ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.В источнике
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