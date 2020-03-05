Энергетика

REGNUMREGNUMОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
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Рубль, золото, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

«Игра нервов»: зачем ОПЕК настаивает на усилении сокращения добычи нефти

REGNUM03:35

ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новостивчера в 09:01

Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Ведомостивчера в 15:58

ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год

Коммерсантъвчера в 16:41

ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

ТАССвчера в 16:09

Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией

Интерфаксвчера в 20:49
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Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия 03:52
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ 03:52
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Финансы

Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
РБК 04:30
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Ведомости вчера в 14:41
Общество

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
РБК 03:45
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Музыка

Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Газета.Ru вчера в 22:57
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Здоровье

В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Здоровье

Челябинский суд обязал Минздрав купить лекарство ребенку со СМА

Челябинск Сегодня 00:58
Здоровье

В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса

Студент петербургского вуза из Италии оказался переносчиком коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:01
Экономика

Правительство Мишустина обсуждает вмешательство в налоговую систему

Даже Минфин признает, что нагрузка на труд в России «запредельная». Казалось бы, снижение налогов уменьшит доходы государства.
Взгляд.ру вчера в 10:40
Армия и оружие

МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию

США в своем стремлении придать своим ядерным силам новые возможности, видимо, уже рассматривают ядерный конфликт как одну из политических опций, заявили в МИД РФ.
Народные новости 03:13
Футбол

Сетьен о поведение помощника: «Мы уже извинились. Ему нужно научиться контролировать себя»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сообщил, что тренерский штаб извинился за поведение Эдера Сарабии.
Sports.ru 04:24
Кино

«Родина» в Челябинске потребовала снять с проката мультфильм из-за ЛГБТ-пропаганды

Как сообщалось ранее, в российском прокате будут вырезаны часть сцен с персонажем, который относится к ЛГБТ-сообществу.
Znak.com 03:02
Политика

Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
ТАСС вчера в 11:45
Политика

Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады

Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
REGNUM вчера в 22:02
Футбол

Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:37
Здоровье

В России провели более 51 тыс. тестов на новый коронавирус

Центры Роспотребнадзора провели более 51 тыс. лабораторных исследований на коронавирус нового типа (COVID-2019), в стране по-прежнему зафиксированы семь заболевших.
Инфорос 04:18
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Шоу-бизнес

Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч

Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.
OAnews вчера в 11:22
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
РИА Новости 03:18
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском вчера в 01:24
Гаджеты

Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года

По данным компании, новые видеокарты появятся к концу года и будут на 50% энергоэффективней, чем RDNA 1. Данных о производительности пока нет, однако компания намекает, что они будут на уровне или даже мощнее.
Игромания.ру 04:22
Общество

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
Происшествия

Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

Журналист Иван Голунов заявил, что следствие направляет его на психиатрическую экспертизу. Об этом он рассказал "Интерфаксу".
Газета.Ru вчера в 07:00
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