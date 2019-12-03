Энергетика
ТрудОПЕК предрекла США конец «золотого века» сланцевой нефти
"Золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершен. Так считают министры стран Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Как сообщило информационно-аналитическое агентство Bloomberg, 5-6 декабря в Вене состоится встреча представителей пяти страны ОПЕК+.
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с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 22:17
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Министры ОПЕК заявили о конце «золотого века» добычи сланцевой нефти в США
Российская газетавчера в 22:16
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