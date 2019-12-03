Энергетика

ТрудТрудОПЕК предрекла США конец «золотого века» сланцевой нефти

"Золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершен. Так считают министры стран Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Как сообщило информационно-аналитическое агентство Bloomberg, 5-6 декабря в Вене состоится встреча представителей пяти страны ОПЕК+.
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с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg
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Коммерсантъвчера в 22:17

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Bloomberg: в ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый «золотой век»

ТАСС00:23

В ОПЕК считают золотой век добычи сланцевой нефти в США завершенным

Коммерсантъвчера в 22:17

«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец

Expert.ruвчера в 23:30

Bloomberg узнал мнение ОПЕК о конце «золотого века» сланцевой нефти в США

РБКвчера в 23:40

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Российская газетавчера в 22:16

Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти

РИА Новостивчера в 20:56

Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Lenta.ruвчера в 19:00
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