Энергетика
RT на русскомBloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 22:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Происшествия
Последствия обрушения моста в Оренбурге попали на видео
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Власти США пригрозили ввести пошлины на $2,4 млрд на товары из Франции
В USTR заявили, что в ответ США рассматривают возможность ввести 100%-ную пошлину на импорт французских товаров на сумму $2,4 млрд.
Происшествия
В Татарстане завели дело об убийстве трёх человек, в том числе ребёнка
Политика
Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
Политика
В Минске назвали дату встречи президентов Белоруссии и России
Ранее стало известно, что премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев планируют провести очередные переговоры 6 декабря в Сочи, где должны подготовить окончательную интеграционную программу для передачи ее президентам двух стран.
Политика
В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Экономика
Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Политика
Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Авто
Datsun не планирует покидать Россию
Недавно японское агентство Nikkei Asia Review распространило новость, будто бы корпорация Nissan собирается завершить производство машин в Индонезии и России.
Происшествия
Скрывшийся от правосудия экс-глава Минфина Ингушетии задержан
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева, который скрылся от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.
Шоу-бизнес
Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея Панина
Дана Борисова решила разъяснить слухи о ее беременности от Алексея Панина. Она посмеялась над домыслами журналистов.