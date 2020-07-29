Энергетика
Piter.tvОПЕК предсказывает окончание эры нефти
Эксперты полагают, что спрос на нефть никогда не восстановится. По их мнению, это может стать проблемой и иметь тяжелые последствия для нефтедобывающих стран. ОПЕК предсказывает окончание эры нефти.
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Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
Здоровье
В Тернополе мужчина заболел коронавирусом в третий раз
Некоторые врачи уже заявляли о том, что переболевшие коронавирусом могут заразиться им вновь.
Вести.Ru 05:54
Политика
Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц
Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Футбол
Алаба хочет перейти в «Барселону»
Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».
Евро-футбол.ру 05:46
Политика
Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам
«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
Взгляд.ру 06:18
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com вчера в 03:20
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Футбол
Роналду после победы в Серии А купил яхту за 6 млн евро
По информации Daily Mail, Криштиану Роналду после победы в Серии А приобрел себе новую яхту, которая обошлась португальцу в примерно 6 млн евро.
Bethub.org 05:40
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 07:46
Армия и оружие
В Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль «Павловск»
Малый ракетный корабль (МРК) «Павловск» заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба администрации города.
РБК вчера в 03:20
Происшествия
Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение
Российская газета 06:30
Кино
Новые кадры из 5 сезона «Люцифера» тизерят возвращение Дьявола
Еще из первого трейлера нового сезона шоу стало известно, что первым в центре событий окажется не сам Люцифер, а его брат-близнец Михаил, который захотел попробовать земной жизни и забрать себе все, чего добился Морнингстар.
Popcornnews.ru 05:30
Общество
Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции
Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
Происшествия
Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков, заявили агентству "БелТА" в Следственном комитете Белоруссии.
Интерфакс 07:01
Происшествия
На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса
Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
Здоровье
Врач назвал первые симптомы рака
Российский терапевт рассказал о первых признаках онкологических заболеваний.
IrkutskMedia 06:30
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Армия и оружие
Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»
Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
Здоровье
Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы
Будущее России. Национальные проекты 04:06