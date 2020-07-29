Энергетика

Piter.tvPiter.tvОПЕК предсказывает окончание эры нефти

Эксперты полагают, что спрос на нефть никогда не восстановится. По их мнению, это может стать проблемой и иметь тяжелые последствия для нефтедобывающих стран. ОПЕК предсказывает окончание эры нефти.
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Новости кризиса 29 июля. Безработным предлагают платить среднюю зарплату, семьи с детьми получат новые выплаты, Турция завышает цены для туристов

URA.Ru00:00

Западные эксперты предрекли продолжение нефтяных войн

Форпост Северо-Западвчера в 02:52

Нефтяной эре предсказали конец

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В ОПЕК предсказали конец эры нефти

ГЛАС.RUвчера в 04:50

Предсказан конец эры нефти

Рамблервчера в 03:56

В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

Газета.Ruвчера в 12:20

«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

РИА Новостивчера в 01:00
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Политика

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
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Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

REGNUM 06:51
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Здоровье

В Тернополе мужчина заболел коронавирусом в третий раз

Некоторые врачи уже заявляли о том, что переболевшие коронавирусом могут заразиться им вновь.
Вести.Ru 05:54
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Политика

Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц

Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Футбол

Алаба хочет перейти в «Барселону»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».
Евро-футбол.ру 05:46
Политика

Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
Взгляд.ру 06:18
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Авто

Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com вчера в 03:20
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
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Футбол

Роналду после победы в Серии А купил яхту за 6 млн евро

По информации Daily Mail, Криштиану Роналду после победы в Серии А приобрел себе новую яхту, которая обошлась португальцу в примерно 6 млн евро.
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Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 07:46
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Армия и оружие

В Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль «Павловск»

Малый ракетный корабль (МРК) «Павловск» заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба администрации города.
РБК вчера в 03:20
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Происшествия

Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение

Российская газета 06:30
Кино

Новые кадры из 5 сезона «Люцифера» тизерят возвращение Дьявола

Еще из первого трейлера нового сезона шоу стало известно, что первым в центре событий окажется не сам Люцифер, а его брат-близнец Михаил, который захотел попробовать земной жизни и забрать себе все, чего добился Морнингстар.
Popcornnews.ru 05:30
Общество

Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции

Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
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Происшествия

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков, заявили агентству "БелТА" в Следственном комитете Белоруссии.
Интерфакс 07:01
Происшествия

На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса

Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
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Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
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Здоровье

Врач назвал первые симптомы рака

Российский терапевт рассказал о первых признаках онкологических заболеваний.
IrkutskMedia 06:30
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Экономика

В Тюменской области запустили цех по производству сухого молока

ТАСС 06:52
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Армия и оружие

Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»

Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
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Здоровье

Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы

Будущее России. Национальные проекты 04:06
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