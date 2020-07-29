с чего всё началось

Эксперты полагают, что спрос на нефть никогда не восстановится. По их мнению, это может стать проблемой и иметь тяжелые последствия для нефтедобывающих стран. ОПЕК предсказывает окончание эры нефти.

Авто Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения. 5

Происшествия Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, на срок до 22 января 2021 года. 217

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K

Происшествия Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 2

Здоровье 105 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 828

Общество Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 34

Политика Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России «В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков. 2

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 3

Общество На трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле россиянку завели дело Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении живущей в Израиле россиянки Яэль Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции России. 42

Общество Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung. 25

Политика Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. 62