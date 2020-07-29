Энергетика
Piter.tvОПЕК предсказывает окончание эры нефти
Эксперты полагают, что спрос на нефть никогда не восстановится. По их мнению, это может стать проблемой и иметь тяжелые последствия для нефтедобывающих стран. ОПЕК предсказывает окончание эры нефти.
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с чего всё началось
На улице любителей поговорить о том, что с Россией все плохо, а скоро будет еще хуже, случился праздник: информированные источники агентства Рейтер из ОПЕК рассказали агентству о том, что альянс стран — экспортеров нефти на полном серьезе рассматривает сценарий, в котором спрос на нефть вообще никогда не восстановится, и это будет иметь довольно тяжелые последствия для нефтедобывающих стран.РИА Новостивчера в 01:00
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Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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