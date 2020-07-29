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Политика СБУ: Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии Секретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что сотрудники силовых структур разыскивают еще около 200 боевиков, которые находятся на территории страны.

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Общество Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.

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