Энергетика

Piter.tvPiter.tvОПЕК предсказывает окончание эры нефти

Эксперты полагают, что спрос на нефть никогда не восстановится. По их мнению, это может стать проблемой и иметь тяжелые последствия для нефтедобывающих стран. ОПЕК предсказывает окончание эры нефти.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

Новости кризиса 29 июля. Безработным предлагают платить среднюю зарплату, семьи с детьми получат новые выплаты, Турция завышает цены для туристов

URA.Ru00:00

«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

РИА Новостивчера в 01:00

Нефтяной эре предсказали конец

Lenta.ruвчера в 09:54

В ОПЕК предсказали конец эры нефти

ГЛАС.RUвчера в 04:50

Предсказан конец эры нефти

Рамблервчера в 03:56

Западные эксперты предрекли продолжение нефтяных войн

Форпост Северо-Западвчера в 02:52

В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

Газета.Ruвчера в 12:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
721
Политика

СБУ: Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии

Секретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что сотрудники силовых структур разыскивают еще около 200 боевиков, которые находятся на территории страны.
Эхо Москвы 05:18
Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

Россияне смогут получить туристический кешбэк только при покупке путевки через интернет, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Деловое.ТВ вчера в 05:23
161
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

CT news 28 июля в 14:15
96
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Происшествия

Обвиняемый показал, как убивал настоятеля монастыря под Ярославлем

Напомним, что резонансное убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила в городе Переславле-Залесском Ярославской области было совершено в июле 2016 года.
РЕН ТВ 02:24
Общество

Денис Паслер дал старт работе Новотроицкого содового завода

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в четверг, 30 июля, принял участие в запуске промышленного производства на Новотроицком содовом заводе.
РИА Оренбуржье 05:27
1
Финансы

Девальвация рубля началась, не дожидаясь августа

Рубль ведут на его «законное место» Рубль начал падать по отношению к доллару и евро, не дожидаясь обещанной в августе девальвации.
Капитал страны вчера в 02:00
1
Происшествия

В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с гибелью рэпера Энди Картрайта, сообщили в ведомстве.
Российская газета 05:24
560
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс евро превысил 84 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Такого показателя валюта достигла впервые с 22 апреля.
Общественная служба новостей 27 июля в 09:08
810
Общество

Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово

В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
13
Общество

Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза

Paparazzi.ru 02:39
4
Происшествия

Блогерша похвасталась поездкой без прав на авто родителей-полицейских

Lenta.ru 05:01
3
Происшествия

В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту

РИА Новости 05:12
Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
41
Кино

Сценарист «Клана Сопрано» работает над новым гангстерским сериалом

Srnsk вчера в 07:50
Общество

ФСИН назвала самую популярную книгу в российских колониях

Замыкают пятерку Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа Льва Толстого «Война и мир».
Национальная служба новостей 05:23
Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом «Зенит»

Известия 03:54
Игры

PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру вчера в 06:59
7
Происшествия

На Кубани пятилетнюю девочку унесло в море на матрасе

В среду, 29 июля, в Приморско-Ахтарском районе пятилетнюю девочку унесло в море на надувном матрасе.
СочиСтрим 02:17
28
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
997
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
495
Экономика

Юго-восточный обход Симферополя построят за 32 млрд рублей

ИА Крыминформ вчера в 05:44
Общество

Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России

The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.
Эхо Москвы 02:09
Армия и оружие

Российские «Мистрали» будут потоплены

Автор ссылается на эксперта Константина Сивкова, который уверен, что, несмотря на тот факт, что российские корабли превосходят французские «Мистрали», они бесполезны.
ГЛАС.RU 00:39
3
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
200
Шоу-бизнес

Меган Маркл выплатит крупную сумму после поражения в суде

Woman.ru 02:58
Культура

Мариинский театр отправился на зарубежные гастроли в Италию

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что Мариинский театр отправился на зарубежные гастроли в Италию.
Piter.tv 04:29
Общество

Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно

Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ вчера в 06:25
237
Футбол

«Ювентус» представил новую домашнюю форму

Чемпионат 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное