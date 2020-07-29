Энергетика
Piter.tvОПЕК предсказывает окончание эры нефти
Эксперты полагают, что спрос на нефть никогда не восстановится. По их мнению, это может стать проблемой и иметь тяжелые последствия для нефтедобывающих стран. ОПЕК предсказывает окончание эры нефти.
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Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Политика
СБУ: Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии
Секретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что сотрудники силовых структур разыскивают еще около 200 боевиков, которые находятся на территории страны.
Эхо Москвы 05:18
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
Россияне смогут получить туристический кешбэк только при покупке путевки через интернет, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Деловое.ТВ вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Обвиняемый показал, как убивал настоятеля монастыря под Ярославлем
Напомним, что резонансное убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила в городе Переславле-Залесском Ярославской области было совершено в июле 2016 года.
РЕН ТВ 02:24
Общество
Денис Паслер дал старт работе Новотроицкого содового завода
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в четверг, 30 июля, принял участие в запуске промышленного производства на Новотроицком содовом заводе.
РИА Оренбуржье 05:27
Финансы
Девальвация рубля началась, не дожидаясь августа
Рубль ведут на его «законное место» Рубль начал падать по отношению к доллару и евро, не дожидаясь обещанной в августе девальвации.
Капитал страны вчера в 02:00
Происшествия
В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с гибелью рэпера Энди Картрайта, сообщили в ведомстве.
Российская газета 05:24
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс евро превысил 84 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Такого показателя валюта достигла впервые с 22 апреля.
Общественная служба новостей 27 июля в 09:08
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Общество
Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза
Paparazzi.ru 02:39
Кино
Сценарист «Клана Сопрано» работает над новым гангстерским сериалом
Srnsk вчера в 07:50
Общество
ФСИН назвала самую популярную книгу в российских колониях
Замыкают пятерку Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа Льва Толстого «Война и мир».
Национальная служба новостей 05:23
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру вчера в 06:59
Происшествия
На Кубани пятилетнюю девочку унесло в море на матрасе
В среду, 29 июля, в Приморско-Ахтарском районе пятилетнюю девочку унесло в море на надувном матрасе.
СочиСтрим 02:17
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Экономика
Юго-восточный обход Симферополя построят за 32 млрд рублей
ИА Крыминформ вчера в 05:44
Общество
Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России
The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.
Эхо Москвы 02:09
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
Автор ссылается на эксперта Константина Сивкова, который уверен, что, несмотря на тот факт, что российские корабли превосходят французские «Мистрали», они бесполезны.
ГЛАС.RU 00:39
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Культура
Мариинский театр отправился на зарубежные гастроли в Италию
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что Мариинский театр отправился на зарубежные гастроли в Италию.
Piter.tv 04:29
Общество
Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно
Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ вчера в 06:25
Футбол
«Ювентус» представил новую домашнюю форму
Чемпионат 04:43