ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.

Общество Меркель отправляется на домашний карантин Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.

Шоу-бизнес 11-летняя дочь Витаса перепела хит отца Сегодня Витас поделился со своими подписчиками в Instagram коротким роликом, в котором его 11-летняя дочь Алла поет караоке дома.

Общество Роспотребнадзор призвал россиян экономить воду Роспотребнадзор в День воды решил напомнить россиянам о сохранности водных ресурсов планеты.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Общество Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".

Происшествия В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Авто Audi готовит кросс-купе Audi Q5 Sportback Позже может появиться и "заряженный" вариант с приставкой "S", который мог бы посоперничать с Mercedes-AMG GLC 43 или BMW X4 M. Старт продаж обновленных Audi Q5 и Q5 Sportback в Европе запланирован на весну 2021 года.

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.