Энергетика
РИА НовостиОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США
ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
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Представитель нефтяного регулятора США получил приглашение на заседание ОПЕК
Газета.Ru20 марта в 15:08
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