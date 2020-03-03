Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
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ОПЕК продолжит переговоры по ситуации на рынке нефти с американским регулятором

ТАСС20 марта в 14:08

ОПЕК пригласила представителя нефтяного регулятора США на заседание

Известия20 марта в 15:58

Представитель нефтяного регулятора США получил приглашение на заседание ОПЕК

Газета.Ru20 марта в 15:08

Нефтяной регулятор Техаса заявил о приглашении на следующую встречу ОПЕК

РБК20 марта в 16:28

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

РИА Новости20 марта в 14:08

ОПЕК провела переговоры с нефтяным регулятором США

News.ru20 марта в 13:58

Техас и ОПЕК не обсуждали сокращение добычи нефти на переговорах в пятницу

ПРАЙМ20 марта в 13:42
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UFC официально подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.
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Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

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Сегодня Витас поделился со своими подписчиками в Instagram коротким роликом, в котором его 11-летняя дочь Алла поет караоке дома.
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Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
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В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
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Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
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Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз

Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
Evo-rus.com 03:56
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«Соник в кино» появится в домашнем прокате на месяц раньше — 31 марта

Аналогично решила поступить и Paramount: «Соник в кино» появится в цифровых сервисах на месяц раньше — уже 31 марта.
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Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «домыслами» или «специально вброшенными фейками» сообщения о том, что в связи с коронавирусом в Москву будут вводиться войска.
РБК 13:54
Авто

Audi готовит кросс-купе Audi Q5 Sportback

Позже может появиться и "заряженный" вариант с приставкой "S", который мог бы посоперничать с Mercedes-AMG GLC 43 или BMW X4 M. Старт продаж обновленных Audi Q5 и Q5 Sportback в Европе запланирован на весну 2021 года.
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В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
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Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

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РИА Новости 09:21
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
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У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
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Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Политика

В Украине могут ввести ЧП и комендантский час

Предполагается, что он будет введен в Украине со вторника. Вначале решение утвердит Совет нацбезопасности и обороны (СНБО).
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Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
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В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек

За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651 человек, сообщает ТАСС.
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Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru вчера в 09:12
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В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
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В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

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Общество

Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа

Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
Москва 24 11:06
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