Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила Райана Ситтона - комиссара Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в штате - принять участие в следующем заседании организации, которое состоится в июне. Об этом сообщил сам глава регулятора.
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с чего всё началось
Ранее газета The Wall Street Journal анонсировала
эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.
Интерфакс20 марта в 20:29

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ОПЕК и отраслевой регулятор Техаса заявили о необходимости нефтяной сделки

Интерфакс20 марта в 20:29

ОПЕК и Техас заявили о необходимости нефтяной сделки ради мировой экономики

Аргументы и Факты21 марта в 00:30

ОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации

Комсомольская правда21 марта в 05:39

В США готовы снизить добычу нефти вместе с Россией и Саудовской Аравией

Евразия Daily20 марта в 22:42

США нацелились на место России в ОПЕК

Взгляд.рувчера в 13:30

США нужно сланцевое перемирие

Независимая газета22 марта в 12:55

Нефтяные регуляторы США открыли диалог с ОПЕК: нейтрально на данном этапе

ПРАЙМвчера в 03:45
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Комментарии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
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Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России

Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
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В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
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Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Газета.Ru 09:57
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ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

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Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
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Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым

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Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса

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Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
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"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели", - говорится в официальном заявлении.
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В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
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Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

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REGNUM 08:23
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Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом

По информации издания, Роналду и Мендеш профинансируют три новых отделения интенсивной терапии для инфицированных коронавирусом пациентов в Лиссабоне и Порту.
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