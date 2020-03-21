с чего всё началось

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила Райана Ситтона - комиссара Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в штате - принять участие в следующем заседании организации, которое состоится в июне. Об этом сообщил сам глава регулятора.

Армия и оружие МИД призвал остановить боевые действия на фоне пандемии коронавируса «В связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в публикации.

Политика Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.

Политика Правительство России поручило перевезти украинцев и россиян на родину Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России поручил Минтрансу России совместно с МВД и ФСБ России вывезти с территории страны украинских граждан на Украину, а россиян из Украины привезти в Россию.

Авто В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.

Путешествия Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Общество ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.

Экономика Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.

Политика МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».