Энергетика
Комсомольская правдаОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила Райана Ситтона - комиссара Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в штате - принять участие в следующем заседании организации, которое состоится в июне. Об этом сообщил сам глава регулятора.
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с чего всё началось
Ранее газета The Wall Street Journal анонсировалаэту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.Интерфакс20 марта в 20:29
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ОПЕК и Техас заявили о необходимости нефтяной сделки ради мировой экономики
Аргументы и Факты21 марта в 00:30
ОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации
Комсомольская правда21 марта в 05:39
В США готовы снизить добычу нефти вместе с Россией и Саудовской Аравией
Евразия Daily20 марта в 22:42
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Комментарии
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МИД призвал остановить боевые действия на фоне пандемии коронавируса
«В связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в публикации.
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О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
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Правительство России поручило перевезти украинцев и россиян на родину
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России поручил Минтрансу России совместно с МВД и ФСБ России вывезти с территории страны украинских граждан на Украину, а россиян из Украины привезти в Россию.
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Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
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Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
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Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
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В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса
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Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.
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Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Общество
ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
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МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
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Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым
Британские ученые обнаружили важный симптом коронавирусной инфекции, который до этого оставался скрытым.
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Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.
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Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
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Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад
Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад.
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Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
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Volkswagen приостанавливает производство в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели", - говорится в официальном заявлении.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Футбол
Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом
По информации издания, Роналду и Мендеш профинансируют три новых отделения интенсивной терапии для инфицированных коронавирусом пациентов в Лиссабоне и Порту.