Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила Райана Ситтона - комиссара Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в штате - принять участие в следующем заседании организации, которое состоится в июне. Об этом сообщил сам глава регулятора.
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Нефтяной регулятор Техаса заявил о приглашении на следующую встречу ОПЕК

РБК20 марта в 16:28

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

РИА Новости20 марта в 14:08

Представитель нефтяного регулятора США получил приглашение на заседание ОПЕК

Газета.Ru20 марта в 15:08

ОПЕК продолжит переговоры по ситуации на рынке нефти с американским регулятором

ТАСС20 марта в 14:08

ОПЕК пригласила представителя нефтяного регулятора США на заседание

Известия20 марта в 15:58

ОПЕК провела переговоры с нефтяным регулятором США

News.ru20 марта в 13:58

Техас и ОПЕК не обсуждали сокращение добычи нефти на переговорах в пятницу

ПРАЙМ20 марта в 13:42
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Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
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Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

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В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

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Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
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Олимпиаду в Токио могут перенести

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Роспотребнадзор призвал принимать душ не дольше пяти минут

В ведомстве напомнили, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, призванный подчеркнуть значимость сохранения мировых запасов пресной воды.
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Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

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