Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила Райана Ситтона - комиссара Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в штате - принять участие в следующем заседании организации, которое состоится в июне. Об этом сообщил сам глава регулятора.

Религия Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.

Происшествия В Загребе произошло разрушительное землетрясение В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Политика «РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщил источник «РИА Новости» в правительстве.

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Футбол У Феллаини обнаружен коронавирус Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини на этой неделе вернулся в Китай.

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Религия Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Происшествия В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 20 детей Санкт-Петербург, 22 марта 2020, 13:06 — REGNUM В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировано 20 детей, всего в Боткина в воскресенье, 22 марта находятся 315 пациентов, сообщает оперативный штаб Петербурга.

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Происшествия В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.

Политика Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.

Спорт Олимпиаду в Токио могут перенести Ранее с просьбой перенести Игры в Токио обратились национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации некоторых государств.