Энергетика
Комсомольская правдаОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила Райана Ситтона - комиссара Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в штате - принять участие в следующем заседании организации, которое состоится в июне. Об этом сообщил сам глава регулятора.
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Представитель нефтяного регулятора США получил приглашение на заседание ОПЕК
Газета.Ru20 марта в 15:08
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