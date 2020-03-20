Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
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Нефтяной регулятор Техаса заявил о приглашении на следующую встречу ОПЕК

РБК20 марта в 16:28

ОПЕК пригласила представителя нефтяного регулятора США на заседание

Известия20 марта в 15:58

ОПЕК провела переговоры с нефтяным регулятором США

News.ru20 марта в 13:58

ОПЕК продолжит переговоры по ситуации на рынке нефти с американским регулятором

ТАСС20 марта в 14:08

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

РИА Новости20 марта в 14:08

Представитель нефтяного регулятора США получил приглашение на заседание ОПЕК

Газета.Ru20 марта в 15:08

Нефть торгуется без единой динамики после новостей о переговорах США и ОПЕК

ПРАЙМ20 марта в 14:20
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Комментарии

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В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Коммерсантъ 06:58
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
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Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина

"Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет.
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На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Известия 04:09
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У тайком вернувшейся из Турции кировчанки подозревают коронавирус

В город Киров вернулась семья, отдыхавшая в Турции: мать и две взрослые дочери.
РИА Новости 07:29
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Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа

Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
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РПЦ утвердила особые молитвы из-за угрозы распространения коронавируса

С воскресенья во всех храмах Русской православной церкви на службах будут произноситься особые молитвенные прошения из-за угрозы коронавируса, текст которых утвердил патриарх Кирилл, сообщает официальный сайт РПЦ.
РИА Новости вчера в 15:15
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Песни «Евровидения 2020» не смогут поехать на «Евровидение 2021»

Европейский вещательный союз (EBU) 20 марта 2020 года сделал важное уточнение по поводу переноса конкурса песни "Евровидение 2020" на будущий год из-за эпидемии коронавируса.
ИА InterMedia 20 марта в 16:12
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Кристина Асмус снялась топлес в джинсах Gucci

На представленном фото супруга Гарика Харламова стоит спиной к камере в джинсах Gucci с высокой талией.
Актуальные Новости 20 марта в 02:28
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Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
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Общество

Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании

За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Газета.Ru 07:07
Общество

Правительство построит дополнительные инфекционные боксы в регионах

Российское правительство приняло решение построить в регионах страны дополнительные инфекционные боксы на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Газета.Ru 07:21
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
Политика

«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
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Культура

За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз

Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
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Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции с Epic Games Store

Стоящий во главе Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции, развернувшейся с Epic Games Store.
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Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
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Общество

Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков

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У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
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Минобороны России отправило в Италию второй борт с вирусологами

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США обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

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Физики смоделировали новый тип квантовых состояний фотонов

С помощью полученных результатов учёные рассчитывают подтвердить свои теоретические предположения и предсказать ключевые свойства пар фотонов, сообщает N+1.
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Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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Болельщики «Спартака» добежали до Тулы из столицы

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Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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