Энергетика
РИА НовостиОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США
ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Представитель нефтяного регулятора США получил приглашение на заседание ОПЕК
Газета.Ru20 марта в 15:08
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Общество
Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина
"Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
Происшествия
У тайком вернувшейся из Турции кировчанки подозревают коронавирус
В город Киров вернулась семья, отдыхавшая в Турции: мать и две взрослые дочери.
Здоровье
Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Религия
РПЦ утвердила особые молитвы из-за угрозы распространения коронавируса
С воскресенья во всех храмах Русской православной церкви на службах будут произноситься особые молитвенные прошения из-за угрозы коронавируса, текст которых утвердил патриарх Кирилл, сообщает официальный сайт РПЦ.
Музыка
Песни «Евровидения 2020» не смогут поехать на «Евровидение 2021»
Европейский вещательный союз (EBU) 20 марта 2020 года сделал важное уточнение по поводу переноса конкурса песни "Евровидение 2020" на будущий год из-за эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась топлес в джинсах Gucci
На представленном фото супруга Гарика Харламова стоит спиной к камере в джинсах Gucci с высокой талией.
Здоровье
Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями
В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Общество
Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании
За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Общество
Правительство построит дополнительные инфекционные боксы в регионах
Российское правительство приняло решение построить в регионах страны дополнительные инфекционные боксы на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Политика
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Культура
За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз
Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
Технологии
Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции с Epic Games Store
Стоящий во главе Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции, развернувшейся с Epic Games Store.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков
Общество
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
Политика
США обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
Иран, Россия и Китая пытаются дискредитировать действия США на фоне эпидемии коронавируса, заявил глава американского Госдепартамента Майк Помпео.
Наука
Физики смоделировали новый тип квантовых состояний фотонов
С помощью полученных результатов учёные рассчитывают подтвердить свои теоретические предположения и предсказать ключевые свойства пар фотонов, сообщает N+1.
Политика
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе
«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Футбол
Болельщики «Спартака» добежали до Тулы из столицы
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.