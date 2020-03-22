Энергетика

Капитал страныКапитал страныОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил принять участие в следующем заседании организации, которое пройдет в июне текущего года, комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, который контролирует нефтяную отрасль в штате Техас, США. Об этом в своем Twitter сообщил сам Ситтон.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

США нужно сланцевое перемирие

Независимая газета22 марта в 12:55

The Wall Street Journal (США): ОПЕК и американские сланцевые производители начали переговоры на фоне падения цен на нефть (The Wall Street Journal)

ИноСМИ22 марта в 07:51

США нацелились на место России в ОПЕК

Взгляд.рувчера в 13:30

ОПЕК приглашает техасского комиссара

Бизнес журнал22 марта в 11:17

ОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание

Капитал страны22 марта в 12:32

Нефтяные регуляторы США открыли диалог с ОПЕК: нейтрально на данном этапе

ПРАЙМвчера в 03:45

Начало диалога между американскими сланцевиками и ОПЕК позитивно для рынка нефти

Finam.Ruвчера в 03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:34, Ашберн

Комментарии

Экономика

США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса

Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции.
Газета.Ru 18:35
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Экономика

Основатель «Теремка» просит помочь ресторанной отрасли

Обо всем сообщается в открытом письме основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, которое распространяет пресс-служба компании.
Gazeta.SPb 14:13
Здоровье

В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 21:57
Здоровье

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

Газета.Ru 12:36
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Экспресс газета 05:50
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM 14:17
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Авторадио 00:41
Технологии

Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Cyber.sports.ru 11:45
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Вести.Ru 18:35
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Кино

Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»

Экс-звезда "Форс-мажоров" озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Слово и Дело 12:02
Политика

СМИ: в конгрессе США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

По его данным, конгрессмены написали главе делегации Евросоюза в США Ставросу Ламбринидису письмо, в котором призвали ввести санкции против Пригожина якобы за его "усилия по вмешательству в выборы в США".
РИА Новости 19:20
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru вчера в 12:05
Наука

Почему у антиматерии не получилось победить материю: новая гипотеза

В новом исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, Ко и Харигая выдвинули гипотезу о том, почему 13,8 миддиардов лет назад, когда произошел Большой Взрыв, и было поровну вещества и антивещества, они не аннигилировали друг с другом, оставив лишь яркую вспышку света.
Популярная механика 12:05
Гаджеты

NVIDIA представит мобильные GeForce RTX Super в ближайшие дни

Согласно прежним слухам, компания NVIDIA представит пять новых мобильных видеокарт поколения Turing.
3DNews 16:28
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Армия и оружие

Российских военных проверили на коронавирус

Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Lenta.ru 19:28
Кино

Вышел трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер

В Сети появился трейлер сериала «Выжить» о пассажирах, выживших после авиакатастрофы.
Культуромания 09:08
Здоровье

В Калужской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе с 9 по 15 марта на территории Калужской области увеличился показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Весть (Калужская область) 01:56
Здоровье

Berlingske (Дания): Россия протестировала на коронавирус 163 тысячи человек, но нашла меньше заболевших, чем остальные (Berlingske)

Россия относится к числу стран, которые проверили на коронавирус больше всего людей.
ИноСМИ 17:14
Общество

Камеры на дорогах начнут штрафовать водителей с телефоном в руках

Evo-rus.com 11:51
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт 12:25
Игры

Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса

Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.
Игромания.ру 14:24
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости вчера в 09:41
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное