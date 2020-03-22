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Капитал страныОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание
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Начало диалога между американскими сланцевиками и ОПЕК позитивно для рынка нефти
Finam.Ruвчера в 03:45
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