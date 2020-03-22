Энергетика
Капитал страныОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание
Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил принять участие в следующем заседании организации, которое пройдет в июне текущего года, комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, который контролирует нефтяную отрасль в штате Техас, США. Об этом в своем Twitter сообщил сам Ситтон.
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Происшествия
Руководитель фирмы в Казани обманула горожан на 2,5 млн рублей
По версии следствия, бизнес-леди обманула горожан на сумму свыше 2,5 млн рублей.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
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В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов
Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.
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Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44
Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек.
Финансы
Доллар опустился ниже 80 рублей
После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Финансы
ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей
Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Экономика
Акции «Аэрофлота» выросли на 14%
Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже в среду выросли на 14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали отметки в 77,95 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:53 мск.
Общество
В Тернопольской области Украины мужчина умер от коронавируса
Мужчина умер от коронавируса в Тернопольской области Украины, это четвертая смерть от COVID-19 в стране, сообщила в среду пресс-служба оперативного штаба для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета.
Общество
В ВОЗ предположили превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent ускорила рост
Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Общество
Политическая экономия коронавируса
Начинается всеобщая игра в русскую рулетку без согласия игроков.
Общество
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Политика
Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США
Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
Наука
«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких
Политика
Как лидер оппозиции Аслан Бжания стал президентом Абхазии
Как лидер оппозиции Аслан Бжания стал президентом Абхазии За оппозиционного кандидата проголосовали больше половины жителей страны.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
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Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Наука
Выявлен скрытый симптом коронавируса
Как показало исследование, у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, есть общий признак – они на некоторое время теряют способность различать запахи.