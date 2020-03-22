Энергетика

Капитал страныКапитал страныОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил принять участие в следующем заседании организации, которое пройдет в июне текущего года, комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, который контролирует нефтяную отрасль в штате Техас, США. Об этом в своем Twitter сообщил сам Ситтон.
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США нужно сланцевое перемирие

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Нефтяной маневр России поставил под угрозу сланцевую отрасль США

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ОПЕК приглашает техасского комиссара

Бизнес журнал22 марта в 11:17

США нацелились на место России в ОПЕК

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ОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание

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Нефтяные регуляторы США открыли диалог с ОПЕК: нейтрально на данном этапе

ПРАЙМ23 марта в 03:45
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По версии следствия, бизнес-леди обманула горожан на сумму свыше 2,5 млн рублей.
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В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
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Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44

Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек.
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ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей

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РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

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RT на русском 02:09
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Общенациональный карантин введен в Великобритании

Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
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Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
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В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
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В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
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Акции «Аэрофлота» выросли на 14%

Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже в среду выросли на 14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали отметки в 77,95 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:53 мск.
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Мужчина умер от коронавируса в Тернопольской области Украины, это четвертая смерть от COVID-19 в стране, сообщила в среду пресс-служба оперативного штаба для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета.
РИА Новости 04:12
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В ВОЗ предположили превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.
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Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
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Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
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Начинается всеобщая игра в русскую рулетку без согласия игроков.
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Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

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«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких

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Как лидер оппозиции Аслан Бжания стал президентом Абхазии

Как лидер оппозиции Аслан Бжания стал президентом Абхазии За оппозиционного кандидата проголосовали больше половины жителей страны.
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Релиз сиквела «Чудо-женщины» отложили из-за коронавируса на два месяца

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Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

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Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

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Интерфакс вчера в 23:22
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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
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Наука

Выявлен скрытый симптом коронавируса

Как показало исследование, у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, есть общий признак – они на некоторое время теряют способность различать запахи.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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