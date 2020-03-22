Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил принять участие в следующем заседании организации, которое пройдет в июне текущего года, комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, который контролирует нефтяную отрасль в штате Техас, США. Об этом в своем Twitter сообщил сам Ситтон.

Общество В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.

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Общество В Тернопольской области Украины мужчина умер от коронавируса Мужчина умер от коронавируса в Тернопольской области Украины, это четвертая смерть от COVID-19 в стране, сообщила в среду пресс-служба оперативного штаба для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета.

Общество В ВОЗ предположили превращение США в эпицентр пандемии коронавируса Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.

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Общество В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

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