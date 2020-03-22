Энергетика
Капитал страныОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание
Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил принять участие в следующем заседании организации, которое пройдет в июне текущего года, комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, который контролирует нефтяную отрасль в штате Техас, США. Об этом в своем Twitter сообщил сам Ситтон.
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Комментарии
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы в Коммунарке снять российского лидера Владимира Путина во время помещения медучреждения на встроенную в телефон видеокамеру, после чего уничтожить устройство.
Религия
РПЦ может ограничить доступ в храмы
РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева поцеловались в прямом эфире Ивлеевой
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева по случаю карантина запустила прямой эфир, участником которого стал комик Максим Галкин и его семья.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Единоборства
Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Происшествия
ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»
Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Политика
Трамп хочет открыть границы США к Пасхе
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы к Пасхе, 12 апреля, снять ограничения на въезд, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19.
Игры
Создатели Final Fantasy VII рассказали о сюжете и героях обновлённой версии
В обновлённой версии создатели оставили на месте все основные слагаемые сюжета и все памятные сцены и повороты.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта
Москва, 24 марта 2020, 14:24 — REGNUM Датой проведения саммита G20 по коронавирусу выбрано 26 марта.
Экономика
Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума
Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Наука
Эксперты рассказали, почему нельзя заводить детей на карантине
Некоторые люди предполагают, что находясь дома, они могут наладить интимные отношения со второй половинкой и даже завести детей, но этого делать не рекомендуется.
Авто
В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»
"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Политика
В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Футбол
Арбитр Федотов об уходе с «Матч ТВ» после игры «Зенита» и ЦСКА: «Азмун нанес травму. У Облякова три дырки в ноге от шипов»
После первого тайма идет включение. Я говорю: «Мое мнение, что Азмуну по правилам нужно было давать красную карточку».
Происшествия
Инспектор «Заповедного Прибайкалья» на служебном «Хивусе» перевёз туристов по Байкалу
По предварительным данным, 20 марта государственный инспектор в области охраны окружающей среды «Заповедного Прибайкалья», используя свои служебные полномочия, перевёз группу людей на служебном патрульном судне «Хивус-10» по озеру Байкал от посёлка Листвянка до бухты Песчаной за вознаграждение в размере 27 тысяч рублей.
Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.
Армия и оружие
В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков
По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».