Энергетика

Капитал страныКапитал страныОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил принять участие в следующем заседании организации, которое пройдет в июне текущего года, комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, который контролирует нефтяную отрасль в штате Техас, США. Об этом в своем Twitter сообщил сам Ситтон.
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США нужно сланцевое перемирие

Независимая газета22 марта в 12:55

Нефтяной маневр России поставил под угрозу сланцевую отрасль США

ФАН21 марта в 20:34

The Wall Street Journal (США): ОПЕК и американские сланцевые производители начали переговоры на фоне падения цен на нефть (The Wall Street Journal)

ИноСМИ22 марта в 07:51

ОПЕК приглашает техасского комиссара

Бизнес журнал22 марта в 11:17

США нацелились на место России в ОПЕК

Взгляд.рувчера в 13:30

ОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание

Капитал страны22 марта в 12:32

Нефтяные регуляторы США открыли диалог с ОПЕК: нейтрально на данном этапе

ПРАЙМвчера в 03:45
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы в Коммунарке снять российского лидера Владимира Путина во время помещения медучреждения на встроенную в телефон видеокамеру, после чего уничтожить устройство.
Взгляд.ру 16:49
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РПЦ может ограничить доступ в храмы

РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
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Галкин и Пугачева поцеловались в прямом эфире Ивлеевой

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева по случаю карантина запустила прямой эфир, участником которого стал комик Максим Галкин и его семья.
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В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
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Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Телеканал 360° 19:37
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ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»

Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Известия 08:51
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы 03:02
Политика

Трамп хочет открыть границы США к Пасхе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что хотел бы к Пасхе, 12 апреля, снять ограничения на въезд, введенный из-за распространения коронавируса COVID-19.
Комсомольская правда 14:00
Игры

Создатели Final Fantasy VII рассказали о сюжете и героях обновлённой версии

В обновлённой версии создатели оставили на месте все основные слагаемые сюжета и все памятные сцены и повороты.
Игромания.ру 11:18
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
Политика

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

Москва, 24 марта 2020, 14:24 — REGNUM Датой проведения саммита G20 по коронавирусу выбрано 26 марта.
REGNUM 07:24
Экономика

Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Известия вчера в 17:01
Наука

Эксперты рассказали, почему нельзя заводить детей на карантине

Некоторые люди предполагают, что находясь дома, они могут наладить интимные отношения со второй половинкой и даже завести детей, но этого делать не рекомендуется.
OAnews 14:52
Авто

В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»

"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Новые автомобили 06:11
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM 14:17
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
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Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
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Арбитр Федотов об уходе с «Матч ТВ» после игры «Зенита» и ЦСКА: «Азмун нанес травму. У Облякова три дырки в ноге от шипов»

После первого тайма идет включение. Я говорю: «Мое мнение, что Азмуну по правилам нужно было давать красную карточку».
Sports.ru 10:59
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Инспектор «Заповедного Прибайкалья» на служебном «Хивусе» перевёз туристов по Байкалу

По предварительным данным, 20 марта государственный инспектор в области охраны окружающей среды «Заповедного Прибайкалья», используя свои служебные полномочия, перевёз группу людей на служебном патрульном судне «Хивус-10» по озеру Байкал от посёлка Листвянка до бухты Песчаной за вознаграждение в размере 27 тысяч рублей.
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Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия 09:58
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ 18:25
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.
Деловое.ТВ 15:07
Армия и оружие

В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков

По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
РИА Новости 18:24
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
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