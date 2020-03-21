Энергетика
Капитал страныОПЕК пригласила нефтяного регулятора США на следующее заседание
Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо пригласил принять участие в следующем заседании организации, которое пройдет в июне текущего года, комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, который контролирует нефтяную отрасль в штате Техас, США. Об этом в своем Twitter сообщил сам Ситтон.
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с чего всё началось
Ранее газета The Wall Street Journal анонсировалаэту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.Интерфакс20 марта в 20:29
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ОПЕК и Техас заявили о необходимости нефтяной сделки ради мировой экономики
Аргументы и Факты21 марта в 00:30
ОПЕК пригласил нефтяного регулятора США на заседание организации
Комсомольская правда21 марта в 05:39
В США готовы снизить добычу нефти вместе с Россией и Саудовской Аравией
Евразия Daily20 марта в 22:42
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Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
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Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
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У вернувшейся из Таиланда ростовчанки заподозрили коронавирус
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Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Общество
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Власти Черногории ввели новые запреты, включая прекращение международного и внутреннего пассажирского сообщения, после резкого роста числа инфицированных новым коронавирусом за день.
Общество
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Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
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Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США
Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
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Игры
Sony по ошибке «слила» в Сеть игры из апрельской подборки PS Plus
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